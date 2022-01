Paura per Mané in Coppa d’Africa: colpito duro, rientra e segna. Poi si accascia in campo Momenti di ansia per il giocatore del Liverpool che nel secondo tempo di Senegal-Capo Verde è stato vittima di un impatto tremendo col portiere avversario.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Senegal continua la propria avventura in Coppa d'Africa. Nel pomeriggio, i Leoni sono riusciti ad avere la meglio nel proprio ottavo di finale, vincendo 2-0 contro Capo Verde. Grazie alla prima rete segnata da Mané al 64′ e poi al raddoppio nel finale firmato da Dieng. Proprio il giocatore di proprietà del Liverpool è stato protagonista non solo dell'azione che ha sbloccato la partita, ma anche di un malore in campo a seguito di un violento impatto contro il portiere avversario.

Tutto si è svolto in pochi istanti e si è concluso con uno scontro violento tra Mané e Vozinha. Al 57′ l'attaccante del Senegal è stato lanciato a rete ma poco prima di potersi impossessare del pallone, sul limite dell'area di rigore è uscito il portiere di Capo Verde che lo ha travolto colpendolo duramente. Espulsione diretta per l'estremo difensore (la seconda per Capo Verde, dopo quella rimediata al 21′ da Andrade) e staff medico di entrambe le nazionali in campo. Ad avere la peggio, nell'immediato, è stato il portiere di Capo Verde che si rialzato a fatica, in uno evidente stato confusionale. Espulso per il suo irruente e falloso intervento, con l'aiuto del VAR, Vozinha è poi stato messo in barella e trasportato a bordo campo.

Mane e Vozinha subito dopo il violento scontro aereo in Senegal–Capo Verde

Per Mané, il tutto era sembrato risolversi in una semplice botta e solo un forte spavento, tanto che sette minuti più tardi, al 64′, è riuscito a realizzare il gol che ha sbloccato una gara che si stava complicando: spettacolare tiro a giro sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e portiere di riserva di Capo Verde che non ha potuto fare nulla. Un gol fondamentale che ha spalancato le porte a Koulibaly e compagni verso i quarti di finale ma la gioia in campo si è interrotta quasi subito. Mentre stava rientrando nella propria metà campo Mané si è di nuovo improvvisamente accasciato a terra.

La sequenza di quanto avvenuto: prima lo scontro, poi – dopo il gol – l’uscita dal campo con i sanitari

Per l'attaccante senegalese del Liverpool giramenti di testa e mal di stomaco. Lo staff medico ha richiamato la panchina e il ct Cissé ha provveduto alla sua sostituzione, accompagnato dai propri compagni di nazionale a bordo campo. Successivamente è stato sottoposto a tutti i controlli del caso, che avrebbero escluso ulteriori complicazioni.