Partita folle in Inghilterra: rimonta clamorosa e quattro gol nei minuti di recupero Una partita di League One (la Serie C inglese) ha regalato emozioni incredibili ed è finita con prepotenza sulle prime pagine. Charlton-Ipswich è finita 4-4, nei minuti di recupero ci sono stati 4 gol.

A cura di Alessio Morra

Si può passare alla storia anche si gioca una partita di terza divisione. Quello che è accaduto nel match di League One (la Serie C del campionato inglese) è qualcosa che raramente si vede sui campi di calcio. Il recupero della partita di campionato tra Charlton e Ipswich ha avuto un andamento incredibile e leggere solo il risultato finale non basta per capire la ‘follia' dell'infinito recupero.

Banalmente si può dire che davvero non è finita fin quando non è finita, frase famosa citata dal mito dello sport americano Berra. Il Charlton e l'Ipswich sono due squadre che da anni non riescono a ritornare nelle categorie contano. I londinesi una quindicina d'anni fa hanno vissuto momenti alti in Premier League, l'Ipswich invece negli anni '80 ha vinto tanto, per poi tornare in Premier ciclicamente. Non si schiodano dalla League One da qualche stagione e hanno dato vita sabato scorso a un incontro pazzesco, che se fosse istituito un premio sarebbe senz'altro il più pazzo della stagione 2022-2023.

La pazza gioia dei tifosi del Charlton per l’incredibile pareggio al 99’ con l’Ipswich.

L'Ipswich Town scende in campo da capolista, il Charlton non è lontano dalla zona playoff. Un match d'alta classifica. Nel recupero del primo tempo segna Edmundson, 1-0 Ipswich, al settimo della ripresa raddoppia Tyreece John-Jules. La partita sembra mettersi bene per l'Ipswich che però subisce la rimonta della squadra di casa che segna con Rak-Sakyi e Albie Morgan. Sul 2-2 si arriva così al 90′.

Quello che è accade nei minuti di recupero è qualcosa di paranormale. Perché l'Ipswich al 91′ si rimette avanti con un gol di Freddie Ladapo e al 94′ segna il 4-2 con Sam Morsy. In quel momento pare certo che la capolista si porta i tre punti a casa. Ma mai dare per chiusa una partita. Il Charlton ci prova fino all'ultimo, Terell Thomas al minuto 96 firma il 3-4 e dà speranze ai rossi di Londra, che trascinati da un calorosissimo pubblico vanno a caccia di un clamoroso pareggio, che arriva. Il 4-4 lo realizza George Dobson, è il 99′. Lo stadio esplode.

Il gol del 3–2 dell'Ipswich ha stappato il recupero del match con il Charlton.

La rimonta è da consegnare agli annali. L'Ipswich perde anche il primato in classifica, perché il Plymouth ottiene i tre punti e sorpassa. In un weekend in cui il Chelsea ha incassato 4 gol dal Brighton ,il Tottenham con una rimonta clamorosa è tornato al successo mentre il Liverpool ha perso con l'ultima in classifica la copertina del calcio inglese se l'è presa una partita di terza serie che ha visto 4 gol nei minuti di recupero.