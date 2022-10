Il Tottenham vince con una rimonta pazzesca al 93′, la reazione di Conte è sorprendente Reduce da due sconfitte consecutive, il Tottenham va sotto di due gol con il Bournemouth ma nel finale riesce a ribaltare il risultato. Conte dopo il 3-2 di Bentancur ha avuto una reazione molto particolare.

A cura di Alessio Morra

Due sconfitte consecutive, due ko pesanti contro Manchester United e Newcastle. Il Bournemouth non era il miglior avversario possibile per il riscatto. I Cherries sono nei bassi fondi, ma in Premier ogni partita è complicata e fuori casa vincere è sempre difficile. Il Tottenham a Bournemouth vive un incubo, va sotto di due gol ma con il carattere del suo allenatore riesce a rimettere in piedi la partita e al 93′ trova il gol della vittoria. La reazione di Conte dopo il 3-2 di Bentancur è stata alquanto particolare, l'ex c.t. si prende totalmente la scena.

In Premier è sempre dura, lo sa bene anche Potter che con il Chelsea è tornato a Brighton e ha incassato 4 gol. Gli Spurs a Bournemouth volevano riscattarsi dopo due sconfitte e un pareggio beffardo in Champions, con polemiche infinite per un gol annullato in pieno recupero. La squadra di casa nel primo tempo passa con Kiefer Moore, il gallese raddoppia nel secondo tempo e sul 2-0 sembra mettersi malissimo la partita per il Tottenham.

L’abbraccio tra Conte e Bentancur.

Conte rivolta come un calzino la sua squadra, cambia modulo, sostituisce man mano quasi tutto il centrocampo. La giornata non è positiva per Kane e Son, che restano a secco. Ryan Sessegnon, che con Conte ha trovato finalmente il suo ruolo, al 57′ dimezza lo svantaggio e da il là a una rimonta che diventa favolosa. Perisic serve con maestria il gallese Ben Davies che a 17′ dalla fine firma il 2-2. Il Tottenham attacca. Nel catino dei Cherries non è semplice accerchiare nessuno. Il carattere fa la differenza e al 93′ sugli sviluppi di un corner c'è un tiro potente e vincente di Rodrigo Bentancur, è il gol della vittoria. Tre punti pesantissimi che tengono Conte al terzo posto.

Ironia della sorte che il gol lo abbia realizzato proprio Bentancur che nell'ultimo match di Premier League era stato apostrofato in malo modo dal tecnico italiano, che in molti vedono di ritorno in Serie A nella prossima stagione. Al gol dell'uruguaiano Conte accoglie il 3-2 in modo molto particolare.

Bentancur esulta per il gol del 3–2 al Tottenham.

Perché il tecnico del Tottenham praticamente non esulta. Mentre la panchina esplode, lui dopo aver visto il pallone finire in rete, non abbozza nemmeno un'esultanza, si gira, torna verso la panchina e fa quasi per entrare nel tunnel degli spogliatoi. Ma torna verso la panchina perché ci sono gli ultimi minuti da giocare.

L’esultanza di Conte dopo il gol del 3–2 del Tottenham.

Quando l'arbitro decreta il termine dell'incontro Conte entra in campo raggiunge Bentancur e lo abbraccia in modo caloroso. Il suo gol è di importanza capitale e permette anche con maggiore tranquillità al Tottenham di prepararsi per il match decisivo di Champions League con l'Eintracht Francoforte.