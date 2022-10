Il Liverpool crolla all’ultimo minuto, cade il record di van Dijk ad Anfield: era invincibile Inizio di stagione molto difficile per il Liverpool: la sconfitta col Leeds ultimo in classifica fa molto male e segna la fine di un record pazzesco di Virgil van Dijk.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo 12 partite il Liverpool è più vicino alla zona retrocessione della Premier League che al primo posto attualmente occupato dal Manchester City, e questo dato dice già tutto sull'inizio di stagione complicatissimo della squadra di Jurgen Klopp. Il City, vittorioso oggi sul Leicester, comanda con 29 punti contro gli appena 16 dei Reds, ma il divario dalla vetta potrebbe aumentare domenica, visto che l'Arsenal che è quota 28 ospiterà il Nottingham Forest ultimo.

Per il Liverpool è davvero un momentaccio

Stasera Salah e compagni sono stati battuti in casa dal Leeds, che prima del match navigava in ultima posizione assieme al Forest. Una sconfitta per 2-1 che fa male e non rappresenta certo il miglior viatico in vista della sfida di martedì prossimo contro il Napoli per cercare di agguantare il primo posto nel girone. I Reds dovrebbero vincere con 4 gol di scarto per ribaltare la batosta per 4-1 del Maradona, visto che la differenza reti generale vede gli azzurri largamente in vantaggio, ma l'impresa sembra decisamente in salita alla luce degli opposti stati di forma delle due squadre.

Nella sfida di stasera il Leeds è passato in vantaggio dopo appena 4 minuti con Rodrigo Moreno, che ha approfittato di un grosso pasticcio tra Joe Gomez e Alisson. Il Liverpool ha pareggiato quasi subito con Salah, ma quella che sembrava la premessa per un successo in rimonta dei padroni di casa non ha invece avuto seguito nel corso del match, controllato agevolmente dalla squadra di Jesse Marsch, che ha infine beffato i Reds all'89' con la rete di Crysencio Summerville.

Il 20enne esterno olandese ha approfittato di una dormita collettiva della difesa avversaria per battere Alisson e gettare nello sconforto il pubblico di Anfield, assai poco avvezzo ad assistere a una sconfitta tra le mura amiche. Anzi per nulla abituato quando in campo c'è Virgil van Dijk. Il baluardo difensivo del Liverpool ha visto infatti cadere stasera il suo record pazzesco: per la prima volta ha perso una partita di Premier League ad Anfield indossando la maglia dei Reds. Un record durato la bellezza di 70 partite in quasi 5 anni. Se anche l'invincibile van Dijk è caduto, allora per Klopp c'è davvero da preoccuparsi…