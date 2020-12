Il pomeriggio odierno è stato animato dalla vicenda che avrebbe visto protagonista il Papu Gomez e Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. L'argentino, secondo la versione ufficiale del tg satirico, avrebbe scagliato contro lo stesso Staffelli, il Tapiro d'Oro che quest'ultimo voleva consegnargli dopo la tanto discussa esclusione del giocatore dall'Atalanta. Il fantasista della Dea, secondo quanto riferito da Striscia, non ha voluto rispondere alle domande dell'inviato scegliendo di non accettare il Tapiro.

A quel punto Staffelli, dopo averlo poggiato sull'auto dell'argentino, l'avrebbe poi visto disintegrarsi a terra dopo essere stato lanciato dallo stesso Papu. Una versione che non trova invece conferme secondo quanto riferisce lo stesso Gomez su Instagram. Attraverso una stories l'argentino ha scritto di non aver mai lanciato il Tapiro e di aver solo deciso di non rispondere alle domande di Staffelli con il massimo rispetto di chi svolge il proprio lavoro. Insomma, una vicenda davvero controversa.

La reazione di Gomez sui social dopo la vicenda del Tapiro

Il Papu Gomez, che secondo quanto riferito da Striscia nel suo racconto, avrebbe lanciato il Tapiro d'Oro contro Valerio Staffelli, ha voluto smentire categoricamente questa versione attraverso una stories su Instagram: "La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia' è completamente falsa – ha scritto Gomez – Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l'inviato del programma in questione.

Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro". Il fantasista argentino ha dunque negato completamente ciò che è stato dichiarato nel pomeriggio dal Tg satirico che ha evidenziato come sia stato allontanato dal centro sportivo dell'Atalanta anche da alcuni tesserati della squadra come Zapata e Gosens.