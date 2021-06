"C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé ed è il non far parlare di sé", diceva Oscar Wilde per bocca del suo personaggio Dorian Gray. Ecco, diciamo che Paola Ferrari non corre il rischio di essere ignorata. La conduttrice delle dirette serali della RAI dedicate agli Europei finisce infatti spesso in tendenza su Twitter per gli strafalcioni che prende.

Nella serata di Francia-Germania, match d'esordio delle due Nazionali nel torneo, la Ferrari è riuscita nell'impresa di finire in tendenza con ben 5 voci: la prima è ovviamente il suo nome, poi Homeless, Mappé, Pobgall e Varenne. Un record difficilmente battibile, anche se gli Europei sono appena cominciati e tutto può succedere. Quei 4 nomi, nelle intenzioni della giornalista milanese, sarebbero dovuti essere altrettanti protagonisti della partita andata in scena all'Allianz Arena di Monaco. Si tratta di Hummels, autore dell'autogol decisivo per il successo francese, Mbappé, Pogba e Varane, quest'ultimo trasformato nell'indimenticato cavallo due volte vincitore del Grand Prix d'Amérique.

L'eco degli sfondoni presi dalla Ferrari martedì sera ha oltrepassato i confini nazionali, finendo sui social stranieri con i video accompagnati da commenti eloquenti: "Paola Ferrari, giornalista sportiva della RAI, finora non ha disputato un buon torneo. Pronuncia tutti i nomi – tranne quelli degli Azzurri ovviamente – sbagliati".

Già in precedenza, come detto, la conduttrice era finita nel mirino: in occasione di Olanda-Ucraina, giocatasi domenica scorsa, le telecamere avevano colto alcuni appunti sulla sua cartellina. Indicazioni ‘basic' sullo svolgimento della partita che avevano anche in quel caso attirato l'ironia dei calciofili su Twitter.