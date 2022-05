Palermo-Entella dove vederla in diretta TV e streaming su Rai, Sky o Eleven Sport: formazioni e orario Palermo-Entella è il match valido per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C: in palio la qualificazione alle Final Four. Il match si giocherà stasera, sabato 21 maggio, alle ore 21:00 allo stadio ‘Barbera’ di Palermo. Qui tutte le info su dove vederla in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Palermo è pronto a scendere in campo oggi contro l'Entella per la partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C: per i rosanero in palio la qualificazione alle semifinali delle Final Four. Palermo-Entella si gioca oggi alle 21:00 in uno stadio Babera sold out con record di presenze. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su Rai Play.

La formazione di Baldini è favorita e riparte dalla vittoria del match di andata: allo stadio di Chiavari il Palermo si è imposto per 1-2 sulla squadra di casa (gol di Luperini e Brunori per i siciliani e di Merkaj per i liguri). Ai rosanero basterà un pareggio o anche una sconfitta con un solo gol di scarto per strappare il pass per il prossimo turno e continuare a sognare la promozione in Serie B. In caso di parità di gol tra andata e ritorno passa il turno la squadra testa di serie, dunque il Palermo (abolita la regola dei gol in trasferta). La vincente affronterà in semifinale la FeralpiSalò che ha eliminato la Reggiana.

Partita: Palermo-Entella

Quando si gioca: sabato 21 maggio 2022

Dove si gioca: Stadio ‘Renzo Barbera' di Palermo

Orario: 21:00

Canale TV: Rai Play, Eleven Sports

Diretta streaming: Rai Play, Eleven Sports

Competizione: Play off Serie C

Dove vedere Palermo-Entella in diretta TV e streaming: l'orario della partita

La sfida tra Entella e Palermo sarà disponibile in diretta tv e streaming attraverso la piattaforma di Eleven Sports che garantirà a tutti gli abbonati la visione di questa sfida. Per poterla guarda in diretta tv, sarà sufficiente scaricare l'app sulla propria smart tv oppure su dispositivi mobili o console tradizionali. La gara sarà inoltre disponibile in tv anche scaricando l'app di RaiPlay sulla propria smart tv, oppure in streaming, sempre su RaiPlay scaricando l'app o collegandosi al sito tramite i propri dispositivi.

Serie C, le formazioni probabili di Palermo-Entella per i play-off

Il Palermo cambierà poco nell'assetto tattico di squadra. Baldini dovrà però fare a meno dello squalificato Dall’Oglio che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo, anche se può contare nuovamente sul centrocampista e capitano De Rose che a Chiavari era assente per squalifica. La formazione dovrebbe essere schierata in un 4-2-3-1 con Valente, Silipo e Floriano alle spalle di Brunori.

Gennaro Volpe invece si presenterà al ‘Barbera' senza lo squalificato Andrea Schenetti e l’infortunato Andrea Paolucci, ma recupera Daniele Dessena che ha scontato la squalifica e si candida per un posto nell'undici titolare o ad entrare a gara in corsa. Confermatissimo in attacco Merkaj con Capello e Meazzi a supportarlo nel 4-3-2-1 iniziale.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Luperini; Valente, Silipo, Floriano; Brunori. All. Baldini

VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Borra; Coppolaro, Sadiki, Pellizzer, Barlocco; Karic, Palmieri, Rada; Meazzi, Capello; Merkaj. All. Volpe