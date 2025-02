video suggerito

Pagliuca esalta Gasperini ma non ha gradito il caso Lookman: "Reazione infelice, è stato un errore" Il co-presidente dell'Atalanta, Steve Pagliuca, ha spiegato in un'intervista il suo punto di vista sul caso Lookman-Gasperini. Pagliuca ha esaltato il tecnico ma ha poi spiegato: "Un errore che è andato contro la nostra policy".

A cura di Fabrizio Rinelli

Lookman si fa parare il rigore da Mignolet e scatena un putiferio. Si può riassumere così l'ultima settimana vissuta dall‘Atalanta che si è ritrovata in casa uno scontro inaspettato tra l'attaccante nigeriano e il suo allenatore, Gian Piero Gasperini. Il tecnico, poco dopo quell'errore dagli undici metri in Champions contro il Brugge, si scagliò contro lo stesso Lookman: "Non doveva calciare i rigori, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. Anche in allenamento ha una percentuale di realizzazione davvero bassa". Parole che di certo non sono piaciute al giocatore.

"Mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso". Botta e risposto che ha richiesto l'intervento dell'Atalanta, nello specifico dei Percassi che all'indomani dell'eliminazione dalla Champions hanno pranzato con Gasperini parlando in generale alla squadra senza creare ulteriore caos provando a chiudere subito il caso. In campo Lookman ha risposto con una doppietta mentre Gasperini fa capire di voler andare via. Nel frattempo però oggi alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche il co-presidente Steve Pagliuca: "Reazione infelice, è un errore".

Gian Piero Gasperini con Lookman, il nigeriano è alla terza stagione con l'Atalanta

Gasperini ha più volte ribadito come non volesse offendere nessuno. Pagliuca però tornando sull'argomento ha voluto spiegare un passaggio: "Abbiamo un grande allenatore, molto passionale – ha detto -. Ha commesso un errore parlando di un singolo. Abbiamo una policy all’Atalanta, coi Percassi, che se le cose vanno male, la colpa ce la prendiamo noi, guardiamo a noi stessi, a come fare meglio. I giocatori stanno facendo una stagione straordinaria, non saremmo dove siamo ora se non fosse così, senza l’apporto di Lookman, di De Ketelaere, di tutta la squadra".

E sulla dichiarazione di Gasperini su Lookman aggiunge: "È stata una reazione emotiva, infelice, un errore che è andato contro la nostra policy e una cosa di cui non andiamo orgogliosi – conclude – Ma ripeto, Gasp resta una grande allenatore". Pagliuca però predica calma e sottolinea come ora sia importante andare avanti: "Vogliamo lasciarci alle spalle questa vicenda e penso che l’abbiamo fatto vista la vittoria per 5-0 – spiega -. Queste partite sono sempre molto sentite, ci piace la passione con cui vengono giocate".

Pagliuca con Gasperini dopo il successo in Europa League.

Le parole di Percassi sul futuro di Gasperini

Proprio poco prima del successo al Castellani, aveva parlato in diretta tv anche Luca Percassi rispondendo alle parole pronunciate da Gasperini proprio alla vigilia del match in Toscana: "Il mio futuro a Bergamo? C'è un inizio e una fine, non ci saranno ulteriori rinnovi". Una frase a cui Percassi ha subito risposto: "Siamo insieme da 9 anni e sono discorsi che vanno affrontati a fine stagione – ha sottolineato -. Se la sua volontà sarà non rinnovare, lo capiremo, ce ne faremo una ragione". Insomma, caso chiuso, ma bisogna aspettare fine stagione per capirne di più.