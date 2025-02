Percassi ‘saluta’ Gasperini: “Se non vorrà rinnovare ce ne faremo una ragione”

video suggerito

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato nel pre-partita della trasferta a Empoli e si è espresso in maniera piuttosto netta sulle parole pronunciate da Gasperini sul suo futuro.

A cura di Vito Lamorte

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato nel pre-partita della trasferta a Empoli e si è espresso in maniera piuttosto netta sulle parole pronunciate da Gasperini sul suo futuro: "Sicuramente questi temi, visto che siamo insieme da 9 anni con il mister, vanno affrontati a fine stagione e non con così tanto tempo d'anticipo. Proprio per il rapporto e il confronto con lui. Se la sua volontà sarà non rinnovare, lo capiremo, ce ne faremo una ragione. Al tempo stesso abbiamo un contratto e oggi abbiamo un obiettivo ed è di rimanere concentrati sulla partita di oggi con l'Empoli. Con grande tranquillità e serenità. Sinceramente non sono tematiche attuali. Dobbiamo pensare all'Empoli, alle partite difficili che ci aspettano. Sempre e solo nel rispetto dell'Atalanta e della tifoseria".

L'allenatore di Grugliasco alla vigilia del match del Castellani aveva parlato inconferenza stampa del suo futuro prossimo: "In tutte le cose c'è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza nel 2026 o se interrompere già al termine di questa stagione. Non ci sarà un rinnovo a questo contratto".

A chi gli chiede se questa esternazione sia arrivata casualmente dopo il caso-Lookman, sempre ai microfoni di Sky Sport, Percassi afferma: "Questo non lo so, dovete chiederlo a lui. Avete la fortuna di parlare direttamente con il mister viste le tante partite. Io penso che abbiamo bisogno di giocare perché tante volte, quando si parla, si rischia di creare casi che non servono al buon esito e al prosieguo tranquillo di un campionato fino ad oggi straordinario. Di un percorso in Champions League che ha visto l'Atalanta da super protagonista".

Gasperini, dove può andare il prossimo anno? Roma più di un'idea

C'è molta curiosità nel sapere quale potrebbe essere il prossimo futuri di Gian Piero Gasperini. Dopo l'annuncio del possibile addio all'Atalanta sono iniziati i discorsi sui possibili approdi del tecnico di Grugliasco e c'è un'ipotesi che sembra essere quella più concreta di tutte: nelle scorse ore si è parlato di un suo possibile approdo alla Roma per mettere in piedi un nuovo progetto tinte giallorosse in stile Dea.

Claudio Ranieri, e lo scorso anno Daniele De Rossi, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro di Gasp a Bergamo e visto che l'attuale tecnico della Magica il prossimo anno rimarrà nella dirigenza non è impossibile ipotizzare un tentativo per l'allenatore piemontese.