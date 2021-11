Osvaldo e Icardi, ancora storie tese: “Lui non mi piace”. Spunta un episodio dal passato Dopo la pace in diretta mondiale sui social con la moglie Wanda Nara, Mauro Icardi torna protagonista, suo malgrado. Il nome dell’attaccante argentino del PSG viene infatti tirato in ballo durante un’intervista col connazionale Pablo Daniel Osvaldo: “Vuoi che ti dica una bugia?”. Spunta un episodio di anni fa…

A cura di Paolo Fiorenza

Mauro Icardi ha cancellato da qualche giorno il suo account Instagram, probabilmente in segno della sua volontà di consegnarsi anima e corpo all'amata Wanda, appena riconquistata dopo la soap opera del tradimento (almeno virtuale) con la ‘China' Suarez, cui era seguito il quasi divorzio ed infine la pace in diretta mondiale sui social. L'attaccante argentino vuole ora spegnere i riflettori sulla sua vita privata e concentrarsi nuovamente sulla carriera da calciatore, che a 28 anni ha ancora parecchio da dire e non è detto che lo faccia con la maglia del PSG.

Tuttavia è destino che il nome di Icardi finisca in pasto ai media e dunque in Argentina lo hanno tirato in ballo durante un'intervista a Pablo Daniel Osvaldo, suo connazionale che ha legato gran parte della propria carriera all'Italia, arrivando anche a vestire per 14 volte la maglia della Nazionale azzurra dopo aver ottenuto la nostra cittadinanza. All'ex attaccante di Fiorentina, Roma, Juve e Inter è stato chiesto se gli piacesse Mauro Icardi e la sua risposta è stata schietta: "No, non proprio. Vuoi che ti dica una bugia?".

"Domani sarò su tutti i giornali", ha poi scherzato il 35enne di Lanus, che ha appeso gli scarpini al chiodo l'anno scorso. "In questo momento a Icardi non frega niente di quello che dici", ha rilanciato a sua volta il conduttore del programma, con chiaro riferimento ai problemi personali del giocatore del PSG. Osvaldo ha poi riavvolto il nastro dei ricordi, ripescando un episodio del passato che quasi lo vide venire alle mani con Icardi quando entrambi giocavano nell'Inter: "Era un'azione durante una partita contro la Juventus. Stavamo perdendo, andammo in contropiede e lui portò palla e calciò da trenta metri, mentre io ero solo. In quel momento mi è salita parecchio la temperatura. Ma dopo ne abbiamo parlato e abbiamo chiarito". Evidentemente non abbastanza per farsi piacere Maurito a distanza di anni…