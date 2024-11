video suggerito

Osimhen travolgente contro il Tottenham, doppietta in otto minuti: Mertens gli serve due assist

Victor Osimhen ha trovato continuità in Turchia ed è diventato il grande trascinatore del Galatasaray in campionato e in Europa League. La ciliegina sulla torta è la doppietta segnata contro il Tottenham in una manciata di minuti, due gol letali che già nel primo tempo hanno sbilanciato la partita in favore della squadra di José Mourinho.

L'ex attaccante del Napoli è salito in cattedra contro gli inglesi segnando due reti nel giro di 8 minuti, una combinazione che ha completamente tramortito gli avversari che alla fine del primo tempo sono sotto per 3-1. Al Galatasaray c'è una connessione azzurra, perché entrambi i gol del nigeriano sono arrivati su assist di Dries Mertens, vecchio compagno di squadra in Serie A.

La doppietta letale di Osimhen contro il Tottenham

La partita non era delle più facili, soprattutto perché sulle spalle dei turchi pesa la pressione di restare al vertice della classifica della fase campionato di Europa League. Dopo due vittorie e un pareggio Mourinho ha chiesto ai suoi un'altra grande prova ed è stato accontentato: all'intervallo il suo Galatasaray conduce già per 3-1, un risultato sigillato nel giro di pochi minuti da due colpi di Osimhen.

Al 31′ Mertens gli ha creato un corridoio per involarsi verso la porta in campo aperto, nell'azione del suo repertorio che gli riesce meglio di tutte. Poi al 39′ si è ripetuto, sempre su assist del belga che svirgola al volo un pallone in area e regala all'attaccante la possibilità di segnare la sua doppietta, sempre al volo.

È un periodo davvero magico per Osimhen che al Galatasaray sta ritrovando la sua dimensione dopo le polemiche della scorsa stagione. In 8 partite ha segnato 6 gol e servito 4 assist, numeri importantissimi per lui che sta cominciando a prendere confidenza anche con l'ambiente e i nuovi compagni di squadra.