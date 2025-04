video suggerito

Osimhen e Mertens devastanti: con 4 assist e un gol spingono il Galatasaray in finale di Coppa Il Galatasaray è la prima finalista di Coppa di Turchia dopo aver annientato in gara secca di semifinale il Konyaspor 1-5. Straordinari protagonisti della "manita", i due ex Napoli Dries Mertens e Victor Osimhen entrati tra gol e assist in tutte le marcature giallorosse.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Galatasaray si prende la finale di Coppa di Turchia annientando in semifinale il povero Konyaspor con un imperioso 1-5 che non lascia spazio sulle qualità dei giallorossi di Okan Buruk. Trascinati dal duo fenomenale composto da Dries Mertens e Victor Osimhen: i due ex Napoli sono stati assoluti protagonisti del match, con un gol e ben 4 assist, entrando in tutte le azioni in cui il Galatasaray ha segnato.

La partita perfetta di Osimhen e Mertens: 1 gol e 4 assist nella "manita" del Galatasaray

Nella semifinale secca disputata a Konya, il Galatasaray ha dominato dall’inizio alla fine la partita che ha spinto i giallorossi in finale di Coppa nazionale. Una partita senza storia, durata poco meno di mezz'ora, quando a sbloccare il risultato ci ha pensato Victor Osimhen, imbeccato dal solito Dries Mertens sempre più uomo assist, direttamente da calcio d'angolo. Poi il secondo gol di Lucas Torreira, seguito dalla doppietta di Roland Sallai, fino a completare la festa con la pesante manita arrivata con la rete di Yusuf Demir. A prendersi l'intera scena, con una prestazione immensa i due ex Napoli che hanno messo lo zampino in tutti i gol del Galatasaray.

Osimhen-Mertens, coppia devastante nella stagione del Galatasaray: 35 gol e 18 assist

L'ennesima riprova di una stagione dominante da parte del Galatasaray e dei suoi giocatori: leader indiscusso nel campionato turco dove guida la classifica davanti al Fenerbahce con 5 punti, è anche la prima finalista di Coppa di Turchia in attesa del risultato tra Trabzonspor e Göztepe, dopo aver eliminato – tra mille polemiche – la squadra di Mourinho.

Nella rosa di Buruk brillano Mertens e Osimhen, protagonisti di serata e non solo: con la prestazione di martedì sera il centrocampista belga ha toccato quota 13 assist in stagione, mentre il bomber nigeriano ha infilato la porta già 30 volte in tutte le competizioni stagionali. Insieme si sono confermati ancora una volta una coppia devastante: hanno realizzato 35 gol e 18 assist della squadra.

La semifinale di Coppa interrotta per il malessere dell'arbitro

La semifinale di Coppa ha vissuto anche alcuni momenti particolari per il malessere improvviso dell'arbitro designato, il signor Bugra Taskinoy divenuto quarto uomo, scambiandosi con il collega Ali Yulmaz, a pochi istanti prima del match. Ma al 14°, il match è stato interrotto per ulteriori problemi dello stesso Taskinoy che ha dovuto lasciare definitivamente anche il suo nuovo ruolo a bordo campo, costretto ad andare in ospedale per ulteriori accertamenti.