Union Berlino-Stoccarda dura solo 45 minuti: otto gol e nuovo record della Bundesliga Un risultato che è diventato un primato storico che si è inserito di diritto nella storia di tutta la Bundesliga: 4-4 tra Union Berlino e Stoccarda, maturato incredibilmente in soli 45 minuti. Mai successo prima nel campionato tedesco.

A cura di Alessio Pediglieri

Una partita assurda, che si consuma in soli 45 minuti, quelli di un primo tempo mai visto prima nella storia della Bundesliga: Union Berlino-Stoccarda si è conclusa con un pareggio e un punto a testa ma con un risultato pazzo: 4-4, con tutti i gol arrivati prima dell'intervallo. Che hanno stabilito il nuovo record realizzativo nel campionato tedesco.

Un festival del gol che aveva deliziato il pubblico di Berlino presente per la partita della 30a giornata di Bundesliga, tra Union e Stoccarda. Poi, il nulla cosmico rientrati dagli spogliatoi per una gara assurda e che ha fatto vedere il meglio e il peggio delle due squadre in campo. L'An der Alten Försterei è stato teatro di un incredibile primo tempo di Bundesliga, sabato 19 aprile, con ben otto gol segnati e con un 4-4 con cui si è fermato il tabellino all'intervallo.

Cos'è accaduto nel primo tempo di Union Berlino-Stoccarda

I padroni di casa hanno iniziato la partita alla grande, con due gol immediati, il primo siglato di Andrej Ilic (al 5°) e poi con Diogo Leite (al 19°). Ma lo Stoccarda è rientrato in partita in modo clamoroso: Deniz Undav al 23° ed Enzo Millot al 29° hanno ripreso il controllo del match che a quel punto è letteralmente esploso prima della pausa. L'Union Berlin ha ripreso il comando, con lo squillo di Leopold Querfeld per un gol da cineteca dai 30 metri che si è infilato nell'incrocio dei pali della porta di Alexander Nübel al 38° minuto. Cinque minuti dopo, però ecco la nuova risposta dello Stoccarda con gli uomini di Sebastian Hoeness che fanno 3-3 grazie a Jeff Chabot.

Ma le emozioni non finiscono lì: dopo sei gol segnati, l'arbitro della partita ha concesso ben cinque minuti di recupero che sono serviti a compiere l'impresa. Chris Führich ha portato in vantaggio per la prima volta lo Stoccarda ma sull'ultimo calcio di punizione, al sesto minuto di recupero i padroni di casa hanno siglato il 4-4 con Andrej Ilic.

I record precedenti in Bundesliga in fatto di gol

Il precedente record in Bundesliga nel primo tempo era di sette gol avvenuto in quattro occasioni, l'ultima delle quali risale al 5 maggio 2019, quando l'Eintracht Frankfurt fu sconfitto per 6-1 dal Bayer Leverkusen. Il record della Bundesliga per il secondo tempo appartiene invece al Borussia Dortmund, che segnò 10 gol contro l'Arminia Bielefeld il 6 novembre 1982 al Westfalenstadion, nella vittoria per 11-1.