video suggerito

Riecco Diego Polenta, follia inspiegabile in campo: erano passati solo due minuti di gioco Diego Polenta, ex di Genoa e Bari, è stato espulso in patria per un fallo killer commesso dopo soli 2 minuti di gioco. Una sciocchezza enorme. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nome di Diego Polenta non è sconosciuto agli appassionati di calcio italiani. Il calciatore uruguaiano ex Genoa e Bari è tornato alla ribalta per un episodio tutt'altro che positivo. Il difensore che ad inizio carriera era considerato il "nuovo Montero" si è reso protagonista di un fallo killer su un avversario, altamente pericoloso. E pensare che la partita era appena iniziata.

La follia di Polenta dopo 2′ di partita

La sua squadra, il Nacional de Montevideo sperava di riprendersi e ritrovare i tre punti nel Torneo di Apertura uruguaiano contro una formazione di alta classifica come la Juventud. Un match delicato, anche perché il mister della formazione di casa, Martín Lasarte, era già a rischio. La sfida è partita in un modo a dir poco inaspettato per il Nacional, con l'esperto Diego Polenta che ha perso la testa.

Andando a contrasto con un avversario, Polenta ha deciso di usare entrambi i piedi per prendere il pallone: prima il saltello e poi l'affondo, solo che invece di finire sulla sfera il difensore ha colpito in pieno la caviglia dell'avversario, che si è piegata in modo innaturale sotto il peso di tutto il corpo di Polenta. Quest'ultimo avrebbe potuto letteralmente rovinare la carriera di Facundo Perez, che fortunatamente seppur dolorante è riuscito a proseguire il match.

Diego Polenta curiosamente non è stato espulso subito. È stato necessario l'intervento del Var per richiamare l'arbitro, che dopo aver rivisto le immagini ha espulso il giocatore uruguaiano. Dopo 4′ di partita dunque il Nacional si è ritrovato in 10 uomini, per la clamorosa sciocchezza di uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza. Alla fine è arrivata la sconfitta

Chi è Diego Polenta, la sua carriera in Italia

Diego Polenta sembrava destinato ad una carriera diversa. Cresciuto nelle giovanili del Genoa e in possesso della cittadinanza italiana, il difensore ha esordito poi tra i professionisti in rossoblu prima di vivere tre stagioni al Bari. Tante le voci di mercato, comprese quelle relative all’interesse dell’Inter, finite poi nel nulla. Dopo l’Italia, i Los Angeles Galaxy, Olimpia, Nacional, Cerro Largo, Union e Nacional.