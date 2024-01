Osimhen irriconoscibile in Coppa d’Africa, fallisce un gol che sembrava già fatto in Nigeria-Guinea Brutto errore per Osimhen in occasione della partita di Coppa d’Africa con la Nigeria contro la Guinea Equatoriale. Il bomber ha fallito la rete del raddoppio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Mentre il suo Napoli ha ritrovato la vittoria contro la Salernitana, Victor Osimhen ha iniziato l'avventura in Coppa d'Africa con la Nigeria. Il centravanti Pallone d'Oro africano ha esordito nella competizione contro la Guinea Equatoriale, in una sfida che sulla carta sembrava alla portata ma che si è conclusa con un pareggio. Il bomber protagonista in positivo e in negativo, con un gol ma anche un errore pesantissimo non da lui.

Le Super Aquile non sono andate oltre l'1-1 contro i guineani. Un match non semplice per i biancoverdi nella prima uscita del Gruppo A della competizione continentale. La Nigeria infatti, formidabile in avanti, ha mostrato i soliti limiti difensivi e nel finale del primo tempo si è ritrovata sotto di un gol. A pareggiare i conti ci hanno pensato due stelle della nostra Serie A, ovvero gli attaccanti di Atalanta e Napoli, Lookman e Osimhen che hanno confezionato la rete dell'1-1. Assist del nerazzurro per la deviazione del terminale offensivo azzurro.

Un gol che sembrava mettere il match sui binari giusti per la Nigeria, dopo lo scampato pericolo. E infatti sono arrivate diverse occasioni per portare a casa i 3 punti e presentarsi nel migliore dei modi alla prossima partita contro la Costa d'Avorio. E invece proprio Osimhen ha tradito la sua nazionale fallendo una colossale palla gol nel secondo tempo.

Atteggiamento difensivo disastroso della Guinea Equatoriale e passaggio filtrante chilometrico per Osimhen che si è presentato a tu per tu con il portiere avversario. Il bomber del Napoli ha avuto tutto il tempo per prendere la mira a trovare l'angolino. Un gioco da ragazzi per lui, che invece ha clamorosamente sbagliato mandando il pallone fuori di circa un metro. Il primo ad essere rimasto incredulo è stato proprio Osimhen che si è guardato intorno spaesato, portandosi le mani sulla testa. Ha guardato anche il terreno di gioco il bomber lamentandosi probabilmente per una zolla galeotta. Un errore pesante, che ha privato le Super Aquile di 2 punti.