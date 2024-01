Il Napoli torna a vincere all’ultimo respiro: Rrahmani mette al tappeto la Salernitana Il Napoli ha battuto 2-1 la Salernitana in virtù del gol di Rrhamani dopo il botta e risposta Politano-Candreva. Si è chiusa in parità Genoa-Torino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Napoli ha battuto 2-1 l'ultima della classe Salernitana nel match che ha aperto la 19a giornata di Serie A. Gli azzurri ritrovatisi sotto dopo la rete di Candreva hanno pareggiato su rigore con Politano, trovando poi la rete del sorpasso in pieno recupero grazie a Rrahmani. Interrotta la striscia di match senza vittorie per Mazzarri, che grazie a questo risultato rientra momentaneamente nella zona Europa.

Prima del fischio d'inizio striscione emblematico dei tifosi azzurri, arrabbiati per il rendimento della squadra campione d'Italia: "Chi non se la sente ci saluti con dignità. Vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città". La partita non era iniziata proprio a spron battuto con le due squadre non troppo brillanti in avvio. Con il passare dei minuti il ritmo è aumentato, e inevitabilmente sono arrivati i gol. Il primo è stato quello della Salernitana, con Candreva che ha pescato il jolly. Conclusione eccezionale da fuori area, e pallone nel sette. Uno schiaffo per gli azzurri, che sono riusciti a pervenire al pareggio con un rigore di Politano. Decisivo il var per sanzionare il tocco galeotto in area di Fazio su Simeone.

Nel secondo tempo il Napoli ha provato a spingere con maggiore costanza, a testa bassa senza trovare trame di gioco particolarmente convincenti. La Salernitana si è difesa con ordine, senza rischiare molto e tentando il contropiede. Eccezion fatta però per alcuni tentativi di Kvaratskhelia, clamoroso uno nel recupero, pochi sussulti fino al recupero. Qui sugli sviluppi di un calcio piazzato, errore pagato a caro prezzo della difesa di Inzaghi, castigata da Rrahmani che si è fatto trovare nel momento giusto al posto giusto. Azzurri momentaneamente al sesto posto, granata sempre più ultimi.

Genoa e Torino pareggiano senza gol

Nell’altro match delle 15 della prima giornata di ritorno, pareggio senza gol a Marassi tra Genoa e Torino. Un risultato giusto alla luce di quello che si è visto in campo, con poche occasioni da gol importanti da una parte e dall’altra. Granata che restano con 6 punti di vantaggio sui liguri distanti momentaneamente 7 lunghezze dalla zona retrocessione.