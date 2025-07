Osimhen al Galatasaray, perché in un video dice la sua prima frase in italiano dopo anni al Napoli

Victor Osimhen è diventato totalmente e ufficialmente un giocatore del Galatasaray. Si è chiusa una telenovela di mercato estiva iniziata settimane fa col Napoli proprietario del cartellino che aveva chiesto precise garanzie finanziarie ai turchi per cedere a titolo definitivo il giocatore. Osimhen fa ritorno nel club turco dopo il prestito della passata stagione. Napoli e Galatasaray hanno trovato l'accordo per il trasferimento dell'attaccante nigeriano per 75 milioni di euro pagabili in due esercizi: 40 subito e gli altri 35 entro 12 mesi.

Presente anche una clausola sulla rivendita del 10%. Il giocatore ha iniziato nel tardo pomeriggio di oggi il viaggio sul volo che l'ha portato ad Istanbul e dall'account social del Gala è spuntato un video particolare, con Osimhen che parla incredibilmente in italiano. La sua prima frase dopo anni al Napoli: "Solo il Gala". Una piccola ma significativa battuta col sorriso, come se club e giocatore volessero quasi prendersi gioco di qualcuno…In realtà dietro a quelle tre parole c'è anche altro che narra alla perfezione la storia di questa trattativa.

"Solo il Gala" è stata la frase usata dalla stampa italiana nel corso delle settimane più calde dell'affare di mercato che avrebbe poi portato il nigeriano dal Napoli ai turchi. Tutto è iniziato quando Osimhen ha respinto tutti gli altri club e ha chiarito di volere solo il Galatasaray. Una frase che ha fatto molto scalpore e probabilmente verrà usata per scopi di marketing. Come se avessero trasformato quel tormentone in uno slogan a favore dello stesso Galatasaray che oggi può finalmente gioire per aver portato in rosa un giocatore di tutto rispetto.



I numeri di Osimhen col Galatasaray lo scorso anno

C'è stata grande attesa fin dal pomeriggio per l'arrivo di Osimhen ad Istanbul. Qui Osimhen ha lasciato un grandissimo ricordo dato che nella stagione 2024/25 il nigeriano in prestito ai turchi ha collezionato 41 presenze, segnando 37 gol e fornendo 8 assist. Un bottino considerevole che ha convinto il club ad investire molto pur di riaverlo in squadra per tentare di compiere quel salto di qualità cercato da tempo con altri colpi sul mercato messi a segno nelle ultime annate.