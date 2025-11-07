Orelsan attacca Mbappé a colpi di rap per i disastrosi risultati del Caen: la risposta è feroce

Da quando Kylian Mbappé è diventato azionista di maggioranza del Caen, il club ha subito un tracollo impressionante, finendo in National, la terza divisione francese. Il rapper Orelsan, da sempre tifoso dichiarato, lo ha irriso in una canzone davanti alla quale la stella del Real Madrid ha replicato via social: “Mi supplicava di entrare con l’1%, ma senza pagare. Non ha un soldo”

Kylian Mbappé non è solo uno dei più forti calciatori al mondo, è anche un proprietario di un club, il Caen. Ma da quando ne è entrato come azionista di maggioranza, i risultati della squadra sono stati pessimi: retrocessione dalla Ligue 2 alla Division National e un inizio di stagione a dir poco devastante con solo 3 vittorie in 12 partite. E una ondata di critiche infinita, tra cui l'ultima, del rapper francese Orelsan, che ha travalicato il limite della pazienza della stella del Real Madrid la cui risposta social è stata feroce rivelando un retroscena imbarazzante: "Mi supplicava di entrare nel club anche con il solo 1% ma senza pagare. E' al verde".

Le accuse di Orelsan in una canzone, la risposta di Mbappé: "E' al verde e mi supplicava"

"Farete fallire la vostra città come Mbappé". Una frase inserita nell'ultimo singolo del rapper francese Orelsan, "La Petite Voix", riferendosi esplicitamente al calciatore nella sua veste di proprietario del Caen, la cui squadra è attualmente decima in Division National, la nostra Serie C. Che ha scatenato la reazione social di Kylian Mbappé che ha risposto con un post ferocemente ironico, dove ha rivelato anche un retroscena imbarazzante sul cantante: "Sei il benvenuto a ‘salvare' la città che ami così tanto, Orelsan" ha scritto Mbappé per poi aggiungere il colpo da KO: "P.S.: Quel tizio non ha fatto altro che implorarmi per farlo entrare con l'1% senza pagare perché non ha un soldo. Ma doveva difendere la giusta immagine del piccolo normanno".

Il crollo del Caen sotto la gestione Mbappé: la retrocessione dopo 41 anni

Tutto nasce dalla rabbia di Orelsan, tifoso dichiarato del Caen, di fronte ai pessimi risultati sportivi della sua squadra da quando in società è entrato l'asso del Real Madrid. Del SM Caen Kylian Mbappé è proprietario maggioritario dallo scorso 2024, attraverso il suo fondo Coalition Capital di cui detiene l'80% delle azioni. Da subito, la situazione sportiva del Caen si è rivelata disastrosa: il club è retrocesso in National (terza divisione francese) per la prima volta in 41 anni, finendo ultimo in Ligue 2 con solo 5 vittorie in 34 partite totali. Non solo, i tifosi hanno dovuto assistere a cambi frequenti della panchina, con un'alternanza di tecnici che ne hanno certificato la confusione totale a livello dirigenziale.

Le critiche dei tifosi del Caen a Mbappé e le tensioni societarie

Di fronte a questa crisi strutturale che continua ancor oggi, il Caen è 10° su 17 in classifica in National, si sono susseguite tensioni interne oltre alle critiche feroci di tifosi e ultras. I supporter hanno accusato spesso Mbappé di aver acquistato il club come fosse un giocattolo personale, senza alcuna competenza o obiettivo di rilanciarlo sportivamente. Fino all'ultima critica che evidentemente ha fatto tracimare il classico vaso della pazienza.