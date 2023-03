Orban segna 3 gol in 3 minuti, è sua la tripletta più veloce nella storia delle coppe europee In Istanbul Basaksehir-Gent di Conference League il giovanissimo Gift Orban ha realizzato una tripletta e l’ha realizzata in 3 minuti e 24 secondi. Orban ha stabilito un record straordinario. La sua è la tripletta più veloce di sempre nelle coppe europee.

A cura di Alessio Morra

Dopo i 5 gol di Haaland in Manchester City-Lipsia di Champions League, arriva un'altra prodezza da parte di un attaccante. In Conference League il giovane Orban ha realizzato 3 gol in 3 minuti e 24 secondi nel match tra Istanbul Basaksehir e Gent. Un record clamoroso per questo attaccante del 2002, che ha siglato 7 gol nelle ultime due partite ufficiali. Il calcio sembra avere un nuovo fenomeno.

La Conference League si disputa tradizionalmente di giovedì. Ma la partita tra l'Istanbul Basaksehir e il Gent è stata anticipata al martedì. Dopo l'1-1 nella gara di andata l'equilibrio è rimasto tale fino alla mezz'ora quando il club belga è passato in vantaggio con un gol del 2002 Orban, che al 31′ ha siglato l'1-0. Nemmeno il tempo di esultare che il numero 10 del Gent è andato nuovamente a segno.

Al minuto 32 il risultato era 2-0. Partita già ben indirizzata con il tris a portata di mano siglato al 34′. Il portiere respinge, ma non basta, Orban si fionda sul pallone e la spinge in rete. 3-0. Tripletta. Realizzata in meno di tre minuti e mezzo. Il delirio. Il Gent prima dell'intervallo si porta sul 4-0, ma stavolta Orban non è il marcatore.

Poco male per questo ragazzo che domenica scorsa aveva segnato allo Zulte Waregem quattro gol! E considerando anche il gol dell'andata Orban ha segnato 8 gol in 8 giorni, ma con tre partite disputate. E non solo. Perché la sua è stata la tripletta più veloce nella storia delle coppe europee. Un biglietto da visita straordinario per questo calciatore che già da tempo viene seguito da diversi club del calcio europeo che lo hanno messo sotto osservazione.

Il Gent lo ha acquistato lo scorso gennaio dai norvegesi dello Starbaek, con cui Gift Orban aveva siglato 19 gol in 24 partite. Ora sta facendo ancora meglio: 9 partite e 12 gol. E in questo momento, con sole due partite giocate, è anche il capocannoniere della Conference League.