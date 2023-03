Haaland mostruoso, fa 5 gol al Lipsia e scrive la storia della Champions: Manchester City ai quarti Erling Haaland trascina il Manchester City ai quarti di finale di Champions League: Lipsia travolto a Etihad, il centravanti segna 5 gol e scrive la storia.

A cura di Vito Lamorte

Haaland non smette mai di stupire. Il centravanti norvegese del Manchester City si è preso la scena nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia, siglando ben cinque gol contro i tedeschi. Il pokerissimo del numero 9 porta il suo bottino di reti nella massima competizione europea a 33 in appena 25 partite disputate. Nessuno c'era mai riuscito prima: il 22enne ha battuto anche il primato che spettava a Ruud Van Nistelrooy (31 gol in 34 presenze).

Al 63′ Guardiola lo ha sostituito regalandogli una standing ovation meritatissima da parte dell'Ethiad Stadium. Con le reti siglate al Lipsia, Erling ha portato il suo bottino stagionale a 39 reti: 28 in Premier League, 1 in EFL Cup e 10 in Champions League.

Haaland trasforma il rigore che porta il Manchester City sull’1–0.

Haaland è diventato il terzo giocatore a segnare cinque gol in una singola partita della massima competizione europea dopo Luiz Adriano nell'ottobre 2014 (Shakhtar Donetsk-BATE Borisov) e Lionel Messi nel marzo 2012 (Barcellona-Bayer Leverkusen).

Dopo aver aperto le marcature su calcio di rigore, Haaland ha dimostrato di essere un vero e proprio uomo d'area di rigore e ha trasformato in gol qualsiasi palla gli sia passata davanti negli ultimi 16 metri: ha tirato in porta 8 volte e ha segnato 5 gol.

Un vero predatore il norvegese, che non ha lasciato scampo alla difesa tedesca in nessuna occasione.

A completare la festa ci hanno pensato Ilkay Gundogan e Kevin De Bruyne.

Il tabellino di Manchester City-Lipsia

RETI: 22′, 24′, 47′ e 54′ Haaland, 49′ Gundogan, 92′ De Bruyne.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Akanji, Dias, Stones (63′ Gomez), Ake; Gundogan (55′ Mahrez), Rodri (63′ Phillips), De Bruyne; B. Silva, Haaland (63′ Alvarez), Grealish (55′ Foden). Allenatore: Guardiola.

LIPSIA (4-3-2-1): Blaswich; Henrichs (80′ Klostermann), Orban, Gvardiol, Raum; Kampl, Haidara (63′ Simakan), Laimer; Szoboszlai (80′ Olmo), Forsberg (63′ Silva); Werner (63′ Poulsen). Allenatore: Rose.

ARBITRO: Slavko Vincic (SLO).