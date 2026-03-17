Open VAR, l’audio tra gli arbitri di Inter-Atalanta sul rigore di Frattesi: “Lui ha detto nulla”

Il finale di partita di Inter-Atalanta è stato ricco di polemiche, nate sia per il gol del pari di Krstovic che soprattutto per un contatto nell’area dell’Atalanta tra Scalvini e Frattesi.

A Open VAR, il consueto appuntamento in onda su DAZN, si è parlato soprattutto di quanto accaduto nei minuti finali della partita tra Inter e Atalanta. Sotto la lente due episodi che hanno generato molte polemiche. Il gol del pareggio di Krstovic e il contatto tra Scalvini e Frattesi nell'area di rigore dei bergamaschi.

Il contatto in area tra Frattesi e Scalvini

San Siro poco dopo il gol del pari di Krstovic è esploso quando c'è stato un contatto in area di rigore tra Frattesi e Scalvini, con il difensore che tocca il centrocampista nerazzurro che va giù. Manganiello fa segno di proseguire. Quando l'azione si stoppa, l'analisi del VAR continua. In Open VAR si ascoltano i dialoghi e dunque il processo decisionale che ha portato alla non assegnazione del rigore.

Cosa si sono detti Manganiello e il VAR per il contatto tra Frattesi e Scalvini

L'arbitro dice subito che per lui non c'è niente. Chi è al VAR conferma. C'è dibattito. Il check dura un minutino. Manganiello inizialmente dice: "Per me niente. Lo tocca appena", il VAR conferma, ripartendo dalle parole dell'arbitro: "Lui ha detto nulla", poi si prosegue e l'esito dopo la valutazione è lo stesso dell'arbitro: "Tocco sì, ma molto leggero". Dopo la frase: "Il contatto c'è ma è leggerissimo", il direttore di gara fa ripartire l'incontro, ribadendo il suo pensiero: "Si, ma lo tocca appena". Dunque Manganiello e sala VAR la pensano allo stesso modo.

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Tommasi: "Frattesi ruba il tempo a Scalvini, è rigore"

Ma Dino Tommasi, responsabile della CAN, che ha commentato anche questa settimana, ha affermato che quello era calcio di rigore. Tommasi spiega che quello è calcio di rigore, la dinamica è chiara ed in passato per contatti del genere rigori come questo sono stati assegnati: "Sul fallo di Scalvini si sente Manganiello dire che lo tocca appena con la sala VAR avalla velocemente. Ma Frattesi anticipa Scalvini e resta in possesso nella possibilità di giocare il pallone. Il giocatore subisce un calcio e questo è calcio di rigore per dinamica chiara. In passato ne abbiamo avuti di analoghi".

Il contatto tra Scalvini e Frattesi nell’area di rigore dell’Atalanta.

Il responsabile della CAN prosegue: "Poteva essere visto in campo, ma se Manganiello non riesce a valutarne l'entità la sala VAR doveva intervenire con una OFR doverosa. Preferiamo che i rigori vengano dati in campo, ma avendo Manganiello avuto la sensazione di un contatto leggero poteva intervenire la sala VAR. Frattesi ruba il tempo a Scalvini".

Il gol convalidato a Krstovic in Inter-Atalanta

Cronologicamente, il primo momento caldo arriva quando l'Atalanta pareggia. L'Inter protesta in modo acceso per un fallo, presunto, di Sulemana ai danni di Dumfries, che cade in area di rigore, l'arbitro Manganiello fa continuare l'azione che termina con la rete di Krstovic. L'analisi è lunga, dall'audio si ascolta il dialogo dell'arbitro con la sala VAR. Il gol viene convalidato. "Rete regolare. Non c'è nulla, ho guardato tutte le camere, è lui che fa bicicletta". In questo caso anche Tommasi conferma che non c'è alcun irregolarità e il gol del pareggio dell'Atalanta non è viziato da falli.