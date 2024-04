video suggerito

Onana prende un barattolo e spalma una crema sui guanti: è vaselina, lo fa per un motivo preciso Perché l’estremo difensore del Manchester United utilizza quel lubrificante? Ne ha un vasetto nella porta e suscita curiosità e meraviglia anche da parte degli avversari. In realtà è un ‘vecchio trucco’ dei portieri e l’ex Inter non è nemmeno il primo ad adottarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex interista, Andre Onana, ha lasciato di stucco i tifosi del Manchester United e del Liverpool, oltre agli spettatori a casa che hanno assistito al big match di Premier League (2-2 il risultato finale). L'estremo difensore ha destato curiosità e stupore anche tra gli avversari, almeno tra coloro che ancora non sanno che in realtà spalmare quell'unguento di colore bianco sui guanti è un ‘vecchio' trucco che usano i portieri in determinate condizioni di gioco.

Si tratta di vaselina, un lubrificante che sembra migliorare la presa e garantire maggiore aderenza ai guanti quando l'ambiente è particolarmente umido per la pioggia (come in occasione della gara odierna) oppure per il prato spesso bagnato (anche in condizioni meteo serene) prima delle partite dagli irrigatori. Il numero uno dei Red Devils è stato visto ricorrere a quella sostanza gelatinosa proprio quando s'è scatenato un acquazzone nel corso del match. Le immagini restituite dalla diretta tv hanno mostrato (anche) la meraviglia di Bruno Fernandes che è nei pressi dell'avversario e non può fare a meno di notare l'astuccio che ha tra le mani.

Non è la prima volta che Onana ricorre a un espediente del genere, lo aveva fatto anche a dicembre scorso durante la partita contro il West Ham. Ne beneficiano i palmi delle mani che, grazie a quel preparato, sono più efficaci negli interventi sul pallone, che sia in uscita oppure in occasione di tiri dalla distanza.

Il portiere del Camerun non è il solo (e nemmeno il primo) a ricorrere a uno stratagemma di questo di tipo. Cospargere di vaselina i palmi dei guanti può essere definito un ‘vecchio trucco' di cui, almeno in Inghilterra, si ha notizia da una decina di anni. L'ex estremo difensore del Coventry, Ben Wilson, rivelò di aver visto per la prima volta Joe Hart (che in Italia ha militato tra le fila del Torino) applicare quella crema ai suoi ‘ferri del mestiere' durante la Coppa del Mondo del 2014 giocata in Brasile. Allora era tra i pali dell'Inghilterra e quella pratica venne alla luce considerata la ribalta internazionale ma per l'ex City non era affatto una novità.

C'è ancora un altro esempio al riguardo, questa volta più recente. Fa riferimento al numero uno del Bayern Monaco, Manuel Neuer: a gennaio scorso, in occasione della sfida di campionato dei bavaresi contro l'Hoffenheim, è stato visto prendere il vasetto con l'intingolo e poi spalmarlo sui guanti. Anche per lui non è mai stata una novità, aveva adottato questo trucco anche in precedenza.