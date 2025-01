video suggerito

Onana fa un’altra papera con lo United, l’errore è imbarazzante: i compagni non riescono a trattenersi In Manchester United-Brighton, André Onana ne ha combinata un’altra delle sue: la papera dell’ex Inter, che regala il gol del definitivo 1-3, è clamorosa. E i compagni di squadra questa volta non sono riusciti a nascondere la propria disperazione ed incredulità per il disastro appena fatto dal portiere camerunense. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il Manchester United di Amorim non riesce a trovare la continuità di risultati per tirarsi fuori dalla situazione di classifica non all'altezza del proprio blasone (e del proprio monte ingaggi) e così, dopo il pareggio con la capolista Liverpool e le vittorie in FA Cup con l'Arsenal e in Premier League contro il Southampton, ci ha pensato il Brighton, espugnando con un netto 3-1 l'Old Trafford, ad interrompere la mini-serie positiva dei Red Devils e far ricomparire gli ormai atavici problemi della formazione guidata dal tecnico portoghese. Tra questi anche quello che riguarda il rendimento del portiere ex Inter, André Onana, tornato nuovamente protagonista per un clamoroso errore che ha di fatto messo la pietra tombale al match e alle speranze di rimonta della sua squadra regalando il terzo gol alla formazione ospite.

Il 28enne camerunense ha difatti commesso un'altra papera talmente imbarazzante che questa volta nemmeno i suoi stessi compagni di squadra in campo non sono riusciti a nascondere il proprio disappunto per la frittata appena combinata dal loro estremo difensore. Non sembrava infatti poter costituire alcun pericolo il cross basso e lento effettuato dalla trequarti da Yasin Ayari, eppure Onana ha combinato un vero e proprio pasticcio, distendendosi del tutto indisturbato a terra per afferrare comodamente il pallone che però gli è scivolato dalle mani finendo a quel punto sui piedi di Georgino Rutter che lo ha dovuto solo depositare nella porta completamente vuota.

Assistendo all'incredibile papera del compagno l'ex milanista Diogo Dalot e l'ex Juve Matthijs de Ligt si sono lasciati cadere per terra in preda alla disperazione mentre Bruno Fernandes (che aveva siglato il gol del momentaneo 1-1) e Noussair Mazraoui hanno reagito mettendosi la testa tra le mani e scuotendo il capo rendendo evidente la propria incredulità per ciò che aveva fatto il loro portiere. Dopo l'errore costato la sconfitta contro il Notthingham Forrest (in quel caso fu difeso pubblicamente da Amorim) e quello in Europa League contro il Viktoria Plzen dunque André Onana torna sopra il banco degli imputati per un'altra sconfitta del Manchester United e la sua reazione a fine partita (vagava per il campo evidentemente ancora sotto shock per ciò che aveva combinato senza accorgersi nemmeno che alcuni avversari si erano avvicinati a lui per salutarlo e, probabilmente, consolarlo) sembra lasciar pensare che questa volta i dubbi che il suo allenatore possa aver perso la pazienza hanno sfiorato anche lui.