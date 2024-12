video suggerito

Onana ne ha combinata un'altra delle sue contro il Viktoria Plzen: l'errore è imperdonabile Il portiere del Manchester United ha rischiato di condizionare la partita di Europa League per uno sbaglio clamoroso. Non è stato l'unico del match ed è arrivato dopo il pasticcio combinato in campionato con il Nottingham Forest.

L'errore commesso da Andre Onana è madornale, imperdonabile, stucchevole. Il portiere del Manchester United ne ha combinata un'altra delle sue nella partita di Europa League con il Viktoria Plzen. E poco c'è mancato che i Red Devils non inciampassero per colpa di quell'ennesima distrazione dell'estremo difensore. Pochi giorni prima, messo male tra i pali, aveva subito un gol su tiro tutt'altro che irresistibile agevolando la vittoria del Nottingham Forest.

Lo ha fatto ancora. La faccia di Amorim in panchina, lo stupore dei compagni di squadra spiegano bene l'imbarazzo di quella situazione che Robbie Savage (ex calciatore gallese) ha censurato in diretta durante una trasmissione sportiva su TNT Sport. "Quel passaggio effettuato mentre è fuori dai pali è qualcosa di orribile". Non è stata l'unica incertezza dell'ex numero uno dell'Inter, nel corredo accessorio di una serata di Coppa tremenda per se stesso ci sono anche un paio di uscite a vuoto che hanno messo a repentaglio le coronarie dei tifosi. Capitò anche contro il Bodo/Glimt ma gli andò bene.

Per fortuna che c'è Hojlund. La doppietta dell'attaccante danese ha tolto le castagne dal fuoco, spazzando via i cattivi pensieri per il gol del vantaggio subito in maniera rocambolesca. È finita 2-1 per gli inglesi, con buona pace del portiere camerunense che all'inizio del secondo tempo aveva alimentato il panico per quell'assist servito su un piatto d'argento all'avversario.

Cosa ha combinato: ha provato a dare la palla a Matthijs de Ligt ma ha sbagliato tempo e forza del passaggio favorendo l'intervento del calciatore ceco, lesto a rubare la sfera e a metterla dentro con Onana che è distante dalla sua porta.

L'errore di Onana è stato un incubo per tutto il Manchester United, reduce da due sconfitte consecutive in Premier League contro Nottingham Forest e Arsenal. In calce alla prima ci sono pesanti responsabilità proprio dell'estremo difensore che ha calcolato male la traiettoria della conclusione e ha subito gol nonostante il goffo tentativo con una gamba di deviare la sfera.

Un evento che, a detta degli opinionisti, s'è rivelato chiave per il destino dell'incontro per gli effetti psicologici scaturiti: da psicodramma per i Red Devils; tonico corroborante per il Nottingham che addirittura trova anche la terza rete con Chris Wood. Un errore esiziale e irrimediabile: non basterà nemmeno il guizzo di Bruno Fernandes a raddrizzare le sorti del match. E meno male che giovedì sera Hojlund era in buona vena.