Onana fa una papera con lo United, l’appello dell’allenatore: “Dobbiamo aiutare il portiere”

A cura di Ada Cotugno

L'era di Ruben Amorim al Manchester United sta cominciando con tante turbolenze. In campionato l'ex allenatore dello Sporting non ha ancora trovato la strada giusta per far risvegliare gli inglesi, caduti in una crisi che sembra non avere fine. La squadra ha lottato a lungo per ottenere il pareggio contro il Nottingham Forest, ma alla fine ha trovato una brutta sconfitta che l'ha fatta sprofondare al 13esimo posto in classifica, appena 10 punti sopra la zona retrocessione.

Protagonista in negativo è stato Andre Onana, autore di una papera clamorosa. Al suo primo anno in Premier League l'ex portiere dell'Inter era stato bersagliato per le sue scelte discutibili ma poi aveva ritrovato la bussola con buone parate e grande solidità, anche se di tanto in tanto continua a ricadere nei suoi vecchi errori.

Amorim parla dell'errore di Onana

La titolarità del portiere non è mai stata messa in dubbio, così come anche la sua posizione al Manchester United. Dal mercato nessuno ha pesato di pescare un nuovo giocatore, anche perché c'erano priorità più urgenti in altre zone del campo. Ma Amorim ha lanciato l'appello per il suo portiere, senza condannarlo: "Onana ci ha salvato tante volte. Dobbiamo trovare un modo quando si verifica un errore. Dobbiamo capovolgere la situazione per aiutare il nostro portiere. Nello stesso modo in cui ci salva a Ipswich".

La fiducia verso Onana è massima, ma i tifosi non possono non notare le continue papere. Quella contro il Nottingham è stata clamorosa: il portiere non è riuscito a fermare un tiro centrale di Gibbs-White, un pallone piuttosto prevedibile e perfettamente sulla sua traiettoria che però è riuscito appena a sfiorare mentre si buttava dal lato opposto. Un erroraccio inspiegabile che ha fatto riaprire vecchie discussioni dalle parti di Manchester.