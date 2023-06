Onana fa gol in una partita benefica e sfotte un compagno: “È l’ultima volta che ti dico come si fa” Con un video pubblicato su Instagram, Onana dimostra di saperci fare col pallone tra i piedi e sfotte Dumfries: “È l’ultima volta che ti insegno a fare gol, mamma mia”.

André Onana è uno dei calciatori più chiacchierati sul mercato dell'Inter. Il portiere camerunense è uno dei principali indiziati a lasciare Milano dopo aver disputato una grande stagione nonostante fosse il suo primo anno con la maglia nerazzurra. L'ex numero uno dell'Ajax si è preso il posto da titolare e poi è diventato uno dei leader tecnici della squadra di Simone Inzaghi, che ha puntato molto sulla sua abilità nel ‘gioco con i piedi' per dare una opzione in più al gioco.

Il portiere classe 1996 è nel mirino di diversi club della Premier League, Chelsea e Manchester United su tutti, che hanno molto apprezzato il percorso europeo di Onana e la sua leadership mettendolo sul taccuino dei possibili arrivi per rinforzare la loro rosa.

Intanto André si sta godendo le vacanze nel suo paese dopo una stagione lunghissima culminata con la delusione nella finale di Champions League persa ad Istanbul.

Onana, però, non riesce a staccare completamente dal calcio. Dopo una partita con i bambini del suo quartiere di Biyem-Assi, nella capitale Yaoundé, il portiere dell'Inter ha pubblicato un video pubblicato tra le sue storie Instagram, in cui segna questo gol in una partita di beneficenza con gli amici.

Lui e il compagno Denzel Dumfries si sono ritrovati per una partitella tra amici nel corso della campagna benefica che il portiere sta conducendo in Camerun assieme alla ONG spagnola ‘Surgeon in Action': ad un certo punto Onana ha confermato di avere ottimi piedi, segnando un gol con un diagonale di destro e si è preso gioco del compagno di squadra: "È l'ultima volta che ti insegno a fare gol, mamma mia".

Un momento che condiviso sui social è diventato subito virale e ha scatenato i tifosi nerazzurri. Nonostante in tanti siano già rassegnati al fatto di perdere Onana, il portiere camerunense è diventato un idolo per i supporter della Beneamata e finché non ci sarà l'ufficialità del trasferimento continuano a seguirlo con grande affetto.