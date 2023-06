Onana torna in Camerun e gioca con i bambini: bagno di folla per consolarsi dopo la Champions Onana torna in Camerun per partecipare a un torneo amichevole: i bambini accolgono il portiere dopo la delusione della Champions.

A cura di Ada Cotugno

Con la finale di Champions League si è conclusa la stagione di André Onana: il primo anno in Italia del portiere gli ha regalato grandi soddisfazioni ma soprattutto il grande amore dei tifosi dell'Inter.

Con i nerazzurri è stato determinante e ha potuto vivere momenti importanti dopo la lunga squalifica che lo ha tenuto fermo per molto tempo quando era all'Ajax. E nonostante la brutta pagina dei Mondiali e i freddi saluti alla nazionale, Onana ha chiuso la stagione con due trofei.

Molte big del calcio europeo hanno già messo gli occhi su di lui, ma per il momento il calciomercato può aspettare. Il portiere infatti è volato in Camerun per godersi qualche giorno di meritata vacanza a due passi da casa.

Ma il calcio resta comunque centrale nella sua vita: il nerazzurro infatti si è recato nel quartiere di Biyem-Assi, nella capitale Yaoundé, per partecipare a una partita amichevole assieme ad altri calciatori e a tanti bambini accorsi per vederlo.

Con lui era presenta anche il centrocampista del Verona Martin Hongla che ha giocato nella sua stessa squadra. Alla fine Onana ha potuto festeggiare la vittoria per 2-0, ma il risultato è l'ultimo dei pensieri.

Per tutti i bambini del quartiere è stato un pomeriggio pieno di gioia: sul campo terroso hanno potuto giocare con uno dei loro grandi idoli, tornato sui campetti dove tutto è cominciato.

Niente prato impeccabile, attrezzature moderne o impianti stellari, ma solo un grande spazio dove poter giocare tutti insieme e trascorrere un pomeriggio di assoluto divertimento.

Onana è tornato alle origini dopo una stagione al top per ricaricare le batterie e consolarsi per la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. Poi tornerà a lavoro con l'Inter per preparare la nuova stagione dove dovrà alzare ancora di più l'asticella e confermarsi come uno dei top al mondo.