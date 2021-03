Paura per Robin Olsen e la sua famiglia a Liverpool. L‘ex portiere della Roma, che è attualmente in prestito all'Everton di Carlo Ancelotti, è stato vittima di un aggressione in casa da parte di una banda di uomini armati di machete. I malviventi sono entrati nell'abitazione del giocatore svedese, dove c'erano anche la moglie e i due figli. A riportare la notizia è il tabloid The Sun.

Il portiere dei Toffees è stato minacciato da uno dei malviventi col machete e questi lo avrebbe costretto a per farsi consegnare gli oggetti di valori presenti in casa e i soldi. Nello stesso momento gli altri rapinatori tenevano sotto controllo moglie e figli e li minacciavano con grossi coltelli in mano. L'Everton ha cercato di dare subito il suo supporto e ha espresso la sua solidarietà al suo tesserato e alla famiglia ma i figli di Robin Olsen hanno già chiesto ai genitori di cambiare casa perché non vogliono più vivere in quella zona. Si tratta di un episodio grave e non è prima volta che nella zona di Cheshire, dove ci sono le residenze di molti calciatori e uomini dello sport di Liverpool, si verificano episodi di questo tipo.

(in aggiornamento)