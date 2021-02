Carlo Ancelotti ha subito in furto nella sua casa in Inghilterra mentre si trovava con la squadra a preparare la sfida dell'Everton contro il Fulham. Una giornata da dimenticare per l'ex tecnico del Napoli che è stato immediatamente avvisato di ciò che era appena accaduto all'interno della sua abitazione. Un forte spavento per lui ma soprattutto per sua figlia Katia che in quel momento si trovava in casa. I ladri, secondo il racconto del Daily Mail, sarebbero stati sorpresi dalla presenza della figlia del tecnico dell'Everton e sarebbero stati messi in fuga proprio da Katia.

I malviventi sono riusciti a portare via soltanto una cassaforte di cui però non è stato svelato il contenuto. Sta di fatto che Ancelotti ha dovuto interrompere la sessione con la propria squadra per recarsi proprio casa per stare vicino alla sua famiglia e a sua figlia, ovviamente spaventata e scossa da quanto accaduto. E dire che nei gironi scorsi lo stesso Ancelotti, nel corso di un'intervista, aveva esaltato molto la zona in cui vive in questo momento in Inghilterra.

Due uomini con il passamontagna vestiti con degli impermeabili. Sarebbe stata questa la descrizione fornita dei ladri che si sono furtivamente nell'abitazione di Ancelotti. Il Daily Mail non specifica i dettagli di quanto realmente accaduto durante quei frangenti, ma sta di fatto che la presenza di Katia all'interno dell'abitazione, ha colto di sorpresa i ladri che si sono immediatamente dileguati.

Ancelotti vive a Blundellsands in una casa in cui sarebbe stata portata via, a quanto pare, solo una cassaforte. Sta di fatto che solo pochi giorni fa, lo stesso tecnico dell'Everton, aveva esaltato molto la zona in cui aveva deciso di vivere. In un'intervista a New York Times infatti, aveva sottolineato come fosse un posto bellissimo: "Si trova vicino al mare, mi piace davvero". Ora però ha dovuto fare i conti con i ladri che hanno tentato di entrare in casa. Messi in fuga solo dal coraggio e dal sangue freddo di sua figlia Katia.