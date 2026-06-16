Carlo Ancelotti è il CT più pagato ai Mondiali 2026: la classifica completa degli stipendi

Carlo Ancelotti guida la classifica dei commissari tecnici più pagati ai Mondiali 2026, dietro di lui Tuchel e Pochettino: la classifica completa degli stipendi dei CT che partecipano alla Coppa del Mondo.

Carlo Ancelotti, CT del Brasile.

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I Mondiali 2026, i primi nella storia con 48 nazionali partecipanti e organizzati su tre paesi (Stati Uniti, Canada e Messico), non sono solo spettacolo in campo ma anche una vetrina per i commissari tecnici più pagati del calcio internazionale.

L’Italia, pur senza la propria selezione, è comunque rappresentata in panchina con tre tecnici: Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia e Fabio Cannavaro selezionatore dell’Uzbekistan.

Vincenzo Montella, CT della Turchia.

Chi sono i CT più pagati dei Mondiali 2026

Sul fronte economico, è proprio Ancelotti a dominare la graduatoria: il tecnico emiliano, recentemente confermato dal Brasile, percepisce circa 10 milioni di euro l’anno, cifra che lo rende il CT più pagato della competizione.

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Alle sue spalle si posiziona Thomas Tuchel, alla guida dell’Inghilterra, che aveva già uno stipendio vicino ai 6 milioni annui prima del rinnovo, anche se i dettagli del nuovo accordo non sono stati resi pubblici. Completa il podio Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, con un ingaggio di circa 5 milioni di euro.

La top 10 prosegue con Julian Nagelsmann (Germania), Roberto Martínez (Portogallo), Didier Deschamps (Francia), Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Paesi Bassi) e i vari Jesse Marsch (Canada), Javier Aguirre (Messico) e Gustavo Alfaro (Paraguay), tutti attorno alla fascia dei 2,5-4,9 milioni annui.

Fabio Cannavaro, CT dell’Uzbekistan.

Tra le grandi nazionali, fanno eccezione alcune assenze nelle prime posizioni, come Spagna e Argentina, mentre la graduatoria evidenzia ancora una volta il forte divario economico tra le panchine delle nazionali e quelle dei club di vertice, con pochi CT capaci di avvicinarsi ai livelli più alti del calcio di club.

La classifica completa