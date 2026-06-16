Carlo Ancelotti è il CT più pagato ai Mondiali 2026: la classifica completa degli stipendi
I Mondiali 2026, i primi nella storia con 48 nazionali partecipanti e organizzati su tre paesi (Stati Uniti, Canada e Messico), non sono solo spettacolo in campo ma anche una vetrina per i commissari tecnici più pagati del calcio internazionale.
L’Italia, pur senza la propria selezione, è comunque rappresentata in panchina con tre tecnici: Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia e Fabio Cannavaro selezionatore dell’Uzbekistan.
Chi sono i CT più pagati dei Mondiali 2026
Sul fronte economico, è proprio Ancelotti a dominare la graduatoria: il tecnico emiliano, recentemente confermato dal Brasile, percepisce circa 10 milioni di euro l’anno, cifra che lo rende il CT più pagato della competizione.
Alle sue spalle si posiziona Thomas Tuchel, alla guida dell’Inghilterra, che aveva già uno stipendio vicino ai 6 milioni annui prima del rinnovo, anche se i dettagli del nuovo accordo non sono stati resi pubblici. Completa il podio Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, con un ingaggio di circa 5 milioni di euro.
La top 10 prosegue con Julian Nagelsmann (Germania), Roberto Martínez (Portogallo), Didier Deschamps (Francia), Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Paesi Bassi) e i vari Jesse Marsch (Canada), Javier Aguirre (Messico) e Gustavo Alfaro (Paraguay), tutti attorno alla fascia dei 2,5-4,9 milioni annui.
Tra le grandi nazionali, fanno eccezione alcune assenze nelle prime posizioni, come Spagna e Argentina, mentre la graduatoria evidenzia ancora una volta il forte divario economico tra le panchine delle nazionali e quelle dei club di vertice, con pochi CT capaci di avvicinarsi ai livelli più alti del calcio di club.
La classifica completa
- Carlo Ancelotti – 10 milioni di euro (Brasile)
- Thomas Tuchel – 5,8 milioni di euro (pre-rinnovo, Inghilterra)
- Mauricio Pochettino – 5 milioni di euro (USA)
- Julian Nagelsmann – 4,9 milioni di euro (Germania)
- Roberto Martinez – 4 milioni di euro (Portogallo)
- Didier Deschamps – 3,8 milioni di euro (Francia)
- Marcelo Bielsa – 3,5 milioni di euro (Uruguay)
- Ronald Koeman – 3 milioni di euro (Olanda)
- Jessie Marsch – 2,5 milioni di euro (Canada)
- Javier Aguirre – 2,5 milioni di euro (Messico)
- Gustavo Alfaro – 2,5 milioni di euro (Paraguay)
- Lionel Scaloni – 2,3 milioni di euro (Argentina)
- Vincenzo Montella – 2,2 milioni di euro (Turchia)
- Luis de la Fuente – 2,0 milioni di euro (Spagna)
- Néstor Lorenzo – 2,0 milioni di euro (Colombia)
- Murat Yakın – 1,6 milioni di euro (Svizzera)
- Ralf Rangnick – 1,5 milioni di euro (Austria)
- Zlatko Dalić – 1,5 milioni di euro (Croazia)
- Fabio Cannavaro – 1,2 milioni di euro (Uzbekistan)
- Georgios Donis – 1,1 milioni di euro (Arabia Saudita)
- Hajime Moriyasu – 1,0 milione di euro (Giappone)
- Pape Thiaw – 900mila di euro (Senegal)