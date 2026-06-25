Carlo Ancelotti canta l’inno del Brasile, una lezione di rispetto davanti ai brasiliani increduli

Carlo Ancelotti canta l’inno del Brasile ai Mondiali prima della Scozia e sorprende il popolo brasiliano. Una lezione di rispetto da parte dell’allenatore italiano.

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Era successo già contro Haiti ma poi, contro la Scozia, le telecamere lo hanno colto sul fatto. Carlo Ancelotti, Ct del Brasile ai Mondiali, ha cantato l'inno nazionale prima della partita poi vinta 3-0 dalla Selecao contro la Scozia. L'italiano ha attirato l'attenzione del web cantando il testo in portoghese. Un'immagine che hanno potuto vedere tutti in tv. Tifosi brasiliani e appassionati di calcio hanno apprezzato tantissimo che un allenatore non brasiliano avesse imparato il testo dell'inno nazionale verdeoro. "Mi piace cantare l'inno nazionale. In questo periodo mi sento, con onore, parte di questo Paese, quindi mi è piaciuto cantarlo", ha dichiarato in un'intervista rilasciata dopo la vittoria sulla Scozia.

Ancelotti ha inoltre sottolineato in conferenza stampa anche un altro concetto a riguardo: "Imparare le parole è difficile ma a me piace cantarle". Questa è stata l'ennesima dimostrazione di rispetto per la cultura brasiliana, per il loro DNA vincente. Nel 1994 e nel 2002, secondo Ancelotti, il Brasile ha vinto i Mondiali non con giocate spettacolari, ma con solidità. Ed è quella che vuole vedere nella sua squadra, a partire da lui stesso, in quanto allenatore, saper essere parte di questo paese.

"Un italiano che canta il nostro inno è pura magia – scrive qualcuno sui social mentre altri insistono –. Un italiano che apprezza il nostro paese e fa un lavoro da campione". Insomma, Ancelotti si è riuscito a guadagnare ulteriormente la stima e il rispetto del popolo brasiliano. Il suo gesto è stato enormemente apprezzato. Prima dei Mondiali, il direttore tecnico della nazionale brasiliana, Rodrigo Caetano, aveva rivelato come Ancelotti avesse fortemente voluto conoscere al meglio l'inno brasiliano.

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Ancelotti l'aveva infatti cantato già contro l'Egitto nell'ultima amichevole prima dei Mondiali. In molti avevano visto l'allenatore cantare insieme a giocatori e tifosi. Avrebbe addirittura chiesto alla Federazione brasiliana il testo dell'inno per poterlo imparare al meglio e presentarsi preparato a questi Mondiali. Missione compiuta verrebbe da dire anche se Ancelotti ha ammesso: "Ho approfittato per guardarlo sugli schermi e cantarlo. In questo momento faccio parte del Brasile con grande onore e mi piace cantarlo".