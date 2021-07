Il Milan ha iniziato la propria stagione con il raduno odierno della squadra e la conferenza stampa di Stefano Pioli, ma ha dato una sterzata netta anche al proprio mercato. Il club rossonero ha infatti in pugno Olivier Giroud. Dopo il rinnovo contrattuale con il Chelsea, il Milan sarebbe ora davvero a un passo dall'attaccante francese. Secondo quanto dichiarato da Sky, Maldini e Massara avrebbero chiuso l'accordo con gli inglesi per l'arrivo del giocatore a fronte di un indennizzo di 1 milione di euro da pagare al Chelsea per il suo cartellino + 1 di bonus.

Giroud firmerà un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e il rischio di ritrovarsi di nuovo senza un valido sostituto dello svedese in attacco per la prossima stagioni, hanno spinto il Milan ad accelerare la trattativa per l'arrivo di Giroud in rossonero dopo l'avventura poco felice agli Europei con la Francia terminata agli ottavi di finale dopo l'eliminazione ai calci di rigore contro la sorprendente Svizzera. Per il 34enne adesso le porte del Milan potrebbero aprirsi davvero.

La trattativa tra il Milan e Giroud era chiusa da tempo. Il club rossonero e il giocatore francese avevano infatti da tempo trovato l'accordo economico per stipulare il contratto biennale che avrebbe legato l'attaccante dei Bleu al club del diavolo. Poi il rinnovo contrattuale per un'altra stagione da parte del Chelsea lo scorso mese di giugno, ha complicato le cose. I tempi si sono allungati e il giocatore è dovuto partire per gli Europei senza la sicurezza di aver strappato ufficialmente l'accordo con il Milan.

In realtà il rinnovo contrattuale con il Chelsea di Abramovich conteneva in esso un accordo tra gentiluomini. Infatti, nel caso in cui fosse arrivata un'offerta gradita gradita a Giroud da una squadra estera, il club lo avrebbe liberato. Ecco perché il Milan ha sempre sperato di chiudere con il giocatore che aveva anche manifestato pubblicamente l'interesse del club rossonero nei suoi confronti. Durante una conferenza stampa nel corso degli Europei, dal ritiro della Francia aveva confermato: “Il Milan è un’opzione per il futuro, ma ora non ne voglio parlare”. Ora quell'opzione sembra proprio essere realtà.