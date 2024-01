Oggi i funerali di Gigi Riva alla Basilica di Bonaria di Cagliari: l’orario TV della cerimonia I funerali di Gigi Riva, scomparso lo scorso 21 gennaio all’età di 79 anni, si celebrano oggi alla Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Dalle 16:00 l’inizio della cerimonia officiata da monsignor Giuseppe Baturi. Diretta TV sulle reti Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oggi mercoledì 24 gennaio si terranno i funerali di Gigi Riva, l'ex bomber di Cagliari e Nazionale scomparso all'età di 79 anni nella serata di lunedì 22 gennaio, a seguito di un malore cardiaco dopo il ricovero in ospedale. Nella giornata di ieri è stata allestita allo stadio di Cagliari la camera ardente per l’ultimo saluto a "Rombo di Tuono", mentre il rito funebre si tiene alla Basilica di Bonaria, a Cagliari.

La tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio in particolare e dello sport in generale: Gigi Riva, il campione amato da tutti, è scomparso improvvisamente nella notte di lunedì 22 gennaio. Subito migliaia di messaggi di cordoglio con la Lega che non ha perso tempo nel tributare al bomber dello storico scudetto del Cagliari, un omaggio nell'intervallo della Supercoppa Italiana che si stava giocando a Riad tra Inter e Napoli.

La Sardegna, regione adottiva del varesotto Riva che aveva scelto l'Isola per legarsi in modo indissolubile sia quando giocava sia dopo, ha scelto di tributare l’ultimo saluto a Riva in una cornice particolare, iconica e significativa: l'Unipol Domus, dove è stata aperta la Camera ardente. Una scelta che è stata subito condivisa all'unanimità dai familiari, Comune e Prefettura, volendo optare per un luogo, oltre che simbolico, adatto per accogliere le migliaia di persone che non hanno voluto mancare l'ultimo saluto a Gigi Riva.

A che ora si celebrano oggi i funerali di Gigi Riva

Oggi pomeriggio verranno celebrati i funerali di Gigi Riva a Cagliari. La cerimonia si terrà nella basilica di Nostra Signora di Bonaria. L'orario fissato è quello delle 15:00, con la messa che inizierà alle 16:00, celebrata da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. Anche in questo caso, come per la Camera ardente allo stadio, il luogo scelto per il rito è altamente significativo. Bonaria è un santuario dove sono state celebrate le esequie di altri campioni dello scudetto del Cagliari, come Nenè e Martiradonna, e sempre a Bonaria si è svolto anche il ricordo di Davide Astori, legatissimo a Cagliari e scomparso prematuramente nel marzo del 2018.

Dove seguire i funerali in TV

I funerali di Gigi Riva verranno trasmessi anche in diretta nazionale in TV, in chiaro e accessibili a tutti. Dalle 15:00 la Basilica sarà aperta, in attesa dell'arrivo di migliaia di persone che vorranno essere presenti per l'ultimo saluto anche di fronte al sagrato, con il rito funebre che inizierà alle 16:00. In televisione, la cerimonia sarà trasmessa sui canali Rai. Per oggi, giorno delle esequie, il sindaco Paolo Truzzu ha disposto il lutto cittadino nella città di Cagliari.