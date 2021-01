Nell'ultimo minuto del primo tempo di Juventus-Sassuolo i neroverdi restano in dieci per l'espulsione del centrocampista Pedro Obiang autore di un brutto fallo ai danni di Federico Chiesa. Durissimo il tackle del mediano spagnolo che ha colpito sulla caviglia sinistra l'esterno bianconero che ci ha messo diversi minuti per recuperare dal colpo subito dopo l'intervento dello staff medico.

Nella decisione presa da Massa decisivo però è stato l'intervento del VAR dato che il fischietto della sezione di Imperia in un primo momento aveva estratto soltanto il cartellino giallo nei confronti del calciatore del Sassuolo non avendo avuto la percezione della pericolosità del fallo commesso dal neroverde. Dopo esser stato richiamato dal Var, Massa infatti è andato a rivedere l'intervento al monitor e non ha avuto alcun dubbio nel cambiare la propria decisione ed espellere giustamente Obiang che lascia così in dieci uomini i suoi che dovranno affrontare la ripresa in inferiorità numerica.

Dopo alcuni minuti in cui faceva difficoltà anche ad appoggiare per terra il piede sinistro, la vittima della brutta entrata di Pedro Obiang, vale a dire Federico Chiesa, si è finalmente rialzata ed ha ripreso a giocare seppur non al 100%. In avvio di ripresa però l'ex Fiorentina è stato confermato da Andrea Pirlo che dopo aver perso in questo match prima McKennie e poi Dybala, usciti entrambi per infortunio, può tirare un piccolo sospiro di sollievo per le condizioni del suo giovane attaccante. Brutte notizie invece per il Sassuolo che dovrà cercare di resistere all'assedio della Juventus con un uomo in medio per tutto il secondo tempo del match.