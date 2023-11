Neymar ci ricasca con un abbordaggio su Instagram: “Hai tue foto nude?”. Bruna Biancardi lo lascia La compagna di Neymar, Bruna Biancardi, lo ha lasciato dopo la diffusione di messaggi privati bollenti mandati dal brasiliano ad una modella di Only Fans: “Hai delle tue foto nude?”, “Sì, ma ti devi abbonare per vederle”.

A cura di Paolo Fiorenza

È finita malissimo tra Neymar e Bruna Biancardi: la madre della seconda figlia del calciatore brasiliano – la piccola Mavie, nata lo scorso ottobre – ha annunciato con una storia su Instagram di averlo lasciato, dopo la diffusione dell'ennesima vicenda che vede il giocatore protagonista di approcci con altre donne, come già accaduto in passato e da lui stesso confessato con annessa richiesta alla compagna di perdonarlo. Stavolta Bruna non ce l'ha fatta a passarci sopra, con tutto il Brasile a parlare dei messaggi privati mandati da Neymar ad una modella di Only Fans, e ha preferito restare sola con la figlioletta piuttosto che con un traditore seriale irriducibile.

"Poiché sono quotidianamente esposta a informazioni, supposizioni e battute, vi informo che non ho una relazione. Siamo i genitori di Mavie, e questa è la ragione del nostro legame", ha scritto la 29enne brasiliana in una storia. Il troppo è troppo, deve aver pensato Bruna, la cui sorella lo scorso luglio ci era andata giù durissima col giocatore dell'Al Hilal, attualmente fermo ai box per la lunga convalescenza dopo l'operazione al legamento crociato: "Un uomo che rifiuta di essere un uomo", aveva scritto Bianca per descriverlo. E ancora: "Dovresti provare vergogna e imbarazzo". Insomma la famiglia della Biancardi si era schierata da tempo contro il 31enne ex Barcellona e PSG, ritenendolo moralmente non all'altezza.

Aline Faria è la modella di Only Fans approcciata da Neymar

La vicenda emersa nelle ultime ore ricalca molte altre in cui è cascato in passato Neymar: un'altra donna mostra messaggi privati imbarazzanti, in cui il calciatore ci va giù in maniera pesante, senza alcuna cautela né riguardo per la compagna. Aline Faria è l'influencer e streamer brasiliana approcciata nell'ultima occasione: la ragazza ha reso pubbliche le chat con O Ney, in cui lui le chiede di inviarle foto nude, richiesta da lei respinta, invitandolo invece ad abbonarsi al suo account su Only Fans per vedere le immagini che desidera.

"Hai dei nudi? Quando sarò a San Paolo ti avviso", le ha scritto Neymar, al che la modella ha risposto: "Ne ho diversi". Nel dialogo si vede l'insistenza del giocatore dell'Al-Hilal, ma la modella resta ferma sul punto che anche lui dovrebbe pagare l'abbonamento per ottenere quello che ha chiesto. Per Bruna, probabilmente consigliata dalle persone che le vogliono bene, è stata l'ultima umiliazione: da adesso a unirli c'è solo l'innocente Mavie, vittima incolpevole della situazione.