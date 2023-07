Un tweet di Neymar fa esplodere la sorella della fidanzata: “Un uomo che rifiuta di essere un uomo” Durissimo attacco della sorella della compagna di Neymar e futura madre di sua figlia, Bruna Biancardi. Un tweet pubblicato dal brasiliano la fa esplodere: “Dovresti provare vergogna e imbarazzo”.

Mentre al PSG aspettano di rivederlo sano e in forma dopo l'operazione al ginocchio destro dello scorso marzo, Neymar continua ad essere oggetto di gossip sfrenato in Brasile quanto alla sua vita privata alquanto movimentata. A fare notizia sono i tradimenti del 31enne calciatore: uno lo ha riconosciuto lui stesso, con tanto di post pubblico di scuse alla sua fidanzata e futura madre di sua figlia, Bruna Biancardi, un altro è stato stoppato sul nascere dalla modella che ha ricevuto un messaggio privato di approccio sfacciato da parte del brasiliano.

Bruna Biancardi è un’influencer brasiliana: darà a Neymar il suo secondo figlio, una femminuccia

Di fronte a tutto questo, la compagna di Neymar – un'influencer con quasi 7 milioni di follower – non sembra curarsi più di tanto di quello che combina il calciatore e della mortificazione pubblica che ne deriva per lei, ma questo atteggiamento accondiscendente non è condiviso da tutta la sua famiglia, come dimostra l'esplosione via social della sorella di Bruna, alla quale è legatissima.

La miccia che ha innescato lo sfogo durissimo di Bianca Biancardi è stato un tweet di Neymar, in cui il brasiliano prendeva in giro le donne che hanno svelato conversazioni di lui che flirtava con loro mentre stava con Bruna. "Qualcun'altra?", ha scritto il giocatore del PSG, aggiungendovi un'emoji sghignazzante.

Questo atteggiamento sprezzante, di chi si sente in una posizione di forza, ha fatto esplodere la sorella della fidanzata, che ha postato un lunghissimo messaggio in una storia su Instagram, il cui succo è in questa frase che descrive l'opinione che ha di Neymar: "Un uomo che rifiuta di essere un uomo".

"Potrei inviarlo tramite WhatsApp, ma dato che gli piace scherzare su Internet, andiamo – premette Bianca Biancardi – Per essere chiari, finché questa esposizione e questa dissolutezza continueranno, continuerò a parlare. Ti suggerisco di smettere di trattare le situazioni serie con le risatine. So che è difficile vedere la gravità della situazione quando non hai responsabilità, impegno e cura per gli altri. Oltre ad essere circondato da persone che ti trattano come un dio, applaudendo le tue stronzate".

La storia Instagram della sorella di Bruna Biancardi, Bianca: spara a zero su Neymar

"Lo dimostrano i commenti alla foto in cui ipotizza il tradimento (si riferisce al post di scuse di Neymar dopo l'incontro clandestino con la blogger Fernanda Campos, ndr). Molti, inoltre, citano Dio e versetti biblici, lol. I famosi ‘cristiani', che parlano ma non applicano la parola di Dio nella loro vita quotidiana e nelle loro relazioni. I valori, l'impegno e il carattere non esistono. Ti stai facendo beffe della situazione, piuttosto che provare vergogna e imbarazzo. Stai ridendo sui social media, esponendo ancora una volta mia sorella. Pensa che gli altri ‘vogliono abbatterlo' mentre lui abbatte se stesso. Un uomo che rifiuta di essere un uomo, rifiuta di crescere e di prendersi la colpa di quello che fa. A che serve chiedere perdono alla famiglia al ‘baby shower' e continuare a comportarsi come un bambino?", è l'attacco durissimo della cognata del calciatore.

Poi Bianca Biancardi passa a difendere a spada tratta la sorella da chi l'accusa di passare sopra tutto e ingoiare i tradimenti non certo per amore: "Per chiunque pensi che mia sorella sia in questa relazione per interesse, denaro e fama, capitelo una volta per tutte: non lo è e non ha bisogno di esserlo. Non c'è mai stato alcun tipo di contratto o accordo. Questo è estremamente offensivo per qualcuno che è stato educato molto bene, ha guida, sostegno, amore, valori e un esempio a casa. È una donna di grande successo che lavora da quando aveva 16 anni. Grazie al suo lavoro (e non ai soldi di qualcun altro), ha una vita molto agiata e potrà crescere sua figlia nel miglior modo possibile".

Bruna Biancardi e Neymar stanno assieme dal 2021

"È davvero in questa relazione per amore, per volere che sua figlia abbia una famiglia unita e un padre presente, per volere che lui si prenda cura e cresca la figlia che tanto desiderava fare. Sfortunatamente, sta attraversando tutto questo in quello che doveva essere il momento più felice della sua vita. Le hanno tolto la tranquillità e i bei ricordi che aveva bisogno di avere in quel momento. La sua decisione e le sue scelte dipendono solo da lei. Noi saremo sempre qui! Neymar, mi piacerebbe che la nostra convivenza fosse sempre rispettosa e amichevole e io e la mia famiglia siamo disposti a farlo. Ciò che non sarà più tollerato è questo tipo di pubblicazione infantile, irrispettosa e immorale", conclude con tono minaccioso il messaggio della cognata di Neymar.