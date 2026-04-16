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Stanisic rivela di aver ricevuto insulti da Rudiger: “Forse è abbastanza uomo da ammetterlo”

Stanisic si è lamentato del comportamento scorretto di Rudiger che prima lo ha atterrato con un contrasto e poi lo avrebbe insultato: “È stata pronunciata solo una parola e per ben due volte”
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A cura di Ada Cotugno
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Dopo la vittoria del Bayern Monaco Josip Stanisic si è lamentato di un episodio che ha coinvolto Antonio Rudiger, uno dei giocatori più nervosi in campo durante la partita che ha portato il Real Madrid a essere eliminato dalla Champions League. Il difensore dei bavaresi è stato spinto a terra durante l'azione che ha portato Mbappé a segnare il 3-2 e l'arbitro ha lasciato correre senza applicare sanzioni.

Il croato non si è lamentato soltanto del colpo subito dal suo avversario ma anche degli insulti che avrebbe ricevuto mentre era dolorante sul terreno di gioco. In un'intervista rilasciata a Kicker ha raccontato che Rudiger gli avrebbe detto per due volte una parola irripetibile che lo avrebbe offeso ma che sarebbe passata sottotraccia in modo molto astuto.

Stanisic accusa Rudiger di averlo insultato

Il difensore non ripete che cosa gli è stato detto, ma sottolinea che per ben due volte Rudiger gli avrebbe rivolto una parola offensiva dopo averlo buttato a terra in un contrasto di gioco scorretto. Stanisic lo sfida in diretta:  "A mio avviso una cosa del genere non è accettabile. È stata pronunciata solo una parola e per ben due volte. Ma può chiedergli lei stesso cosa ha detto. Forse è abbastanza uomo da ammetterlo".

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Il croato non rivela nulla di cosa è successo in campo e dice che l'episodio è acqua passata, anche se si lamenta per il comportamento dell'arbitro che non ha fermato l'azione dopo il fallo che ha subito. Ma Stanisic non usa mezzi termini per dire che Rudiger è stato scorretto nei suoi confronti, per il fallo e per l'insulto ripetuto: "Non sono uno che vuole creare astio e non la prendo nemmeno sul personale. Per me la questione è chiusa. Penso che una cosa del genere non sia corretta, indipendentemente dal fatto che si giochi l'uno contro l'altro o che ci si conosca o meno".

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