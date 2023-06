Modella pubblica un messaggio privato di Neymar: non ne può più e manda un messaggio alla fidanzata Neymar ancora accusato di darsi da fare con altre donne alle spalle della sua compagna, già tradita pochi giorni fa con tanto di scuse pubbliche. La modella Celeste Bright pubblica il messaggio privato del campione: “Sono stanca”.

A cura di Paolo Fiorenza

A quanto pare, mentre va avanti nella sua relazione con la compagna Bruna Biancardi da cui aspetta una figlia (qualche giorno fa c'è stato il gender reveal, con tanto di filmato pubblicato sui social), Neymar continua anche a darsi da fare con altre ragazze, tutte rigorosamente modelle. Né il 31enne campione si cura di usare alcuna discrezione, come dimostra il fatto che le donne con cui tradisce la fidanzata o con cui ci prova si ritrovano in mano gli screenshot delle conversazioni avute col giocatore del PSG.

Neymar con la compagna Bruna Biancardi, da cui aspetta una figlia

E dunque – dopo che la rivelazione di un incontro galeotto con l'amante Fernanda Campos avvenuto lo scorso 11 giugno, vigilia del San Valentino brasiliano passato poi con la sua compagna, ha costretto Neymar a chiedere pubblicamente scusa a quest'ultima – adesso ci risiamo: un'altra giovane modella ha svelato il tentativo di approccio sfacciato da parte del brasiliano, che neanche conosceva fino a quel momento.

La modella statunitense Celeste Bright

Celeste Bright ha pubblicato in una storia su Instagram un messaggio privato di Neymar con l'emoji di un applauso. "Se hai una ragazza o una moglie, non inviare messaggi privati alle ragazze. È sbagliato, molto irrispettoso verso il tuo partner", ci ha sovrascritto sopra la modella, che poi ne ha parlato ulteriormente in un'altra storia.

"Non sapevo chi fosse questa persona prima di questo. Sono stanca di vedere messaggi come questo da uomini che hanno una moglie o una fidanzata. Non è l'unico. Penso che anche le altre ragazze dovrebbero dare più voce a queste cose perché io conosco quel dolore", ha scritto Celeste, mandando un messaggio a Bruna e a tutte le altre donne perché aprano gli occhi e non accettino situazioni che mortificano la loro dignità. Inoltre la modella ha colto l'occasione per rivolgersi anche agli uomini: "Ragazzi, siate migliori, perché noi ci meritiamo il meglio".

Bruna Biancardi per il momento sembra restare indifferente a tradimenti acclarati e quant'altro insinui che al suo fianco ci sia un corteggiatore seriale, nonostante l'ampio rilievo che queste vicende stanno avendo in Brasile. La gravidanza della sua prima figlia che nascerà alla fine dell'estate (Neymar già ha un figlio di 11 anni) occupa tutti i suoi pensieri e l'influencer brasiliana non sembra avere dubbi che il campione sia l'uomo giusto per lei.