video suggerito

Nervi tesi al Monterrey, Sergio Canales litiga con l’allenatore: finisce in ospedale, 10 punti di sutura Sergio Canales si è feruto ad una gamba riportando 10 punti di sutura dopo “aver rotto una porta di vetri entrando nello spogliatoio”. Ma dietro all’incidente c’è una lite con l’allenatore Demichelis, che ha negato tutto: “Mettete prue il titolo che volete, questi sono confronti normali in una squadra” Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Monterrey di Sergio Ramos sta vivendo giorni difficili e il nervosismo è sfociato in un episodio alquanto particolare, durante una seduta di allenamento tra Sergio Canales e il tecnico del club, Martìn Demichelis. Ad avere avuto la peggio è stato il giocatore che è stato costretto a dirigersi in ospedale per curare una ferita con 10 punti di sutura. A comunicarlo, lo stesso club messicano in una nota ufficiale diffusa sui propri account in cui però ha tenuto nascosto il motivo che ha scatenato la reazione del giocatore e il conseguente infortunio.

Lo strano comunicato del Monterrey: "Canales ha ricevuto cure dopo aver rotto una porta di vetro"

Giovedì 3 aprile, il Rayados de Monterrey ha rilasciato una dichiarazione sui propri social media, segnalando l'infortunio subito da Sergio Canales durante una seduta di allenamento, senza però mai spiegare il motivo per cui il giocatore si sia fatto male. L'unica cosa certa è che il giocatore spagnolo è dovuto recarsi in ospedale ed ora è a rischio di convocazione: "Sergio Canales ha ricevuto cure mediche per le ferite alla gamba sinistra, riportate dopo aver rotto una porta di vetro mentre entrava nello spogliatoio dopo l'allenamento presso l'El Barrial Training Center" si legge nella nota del club. "Il giocatore ha riposato per il resto della giornata. L'equipe medica sarà vicina a Sergio per valutare i suoi progressi e per la sua partecipazione alla partita di sabato 5 aprile."

Cos'è accaduto tra Canales e Demichelis in allenamento

Secondo i media messicani, Sergio Canales avrebbe preso a calci una porta dopo una colluttazione con il proprio tecnico, Martìn Demichelis, riportando una ferita che avrebbe richiesto 10 punti di sutura. Demichelis ha spiegato che la sua filosofia è quella di essere aperto nei confronti dei giocatori e ha negato qualsiasi conflitto con il giocatore con il quale, a suo dire, avrebbe espresso le sue opinioni tecniche solo durante gli allenamenti: "Mettiti il ​​titolo che vuoi" ha detto il tecnico ai giornalisti lasciando il centro sportivo dopo il fatto. "In ogni sport, in ogni spogliatoio, ci sono sempre questi scambi di opinioni. Non sono autoritario, mi piace ascoltare e sentire l'opinione del giocatore così posso trarre le migliori conclusioni".

Le tante difficoltà del Monterrey: nemmeno l'arrivo di Sergio Ramos è servito

La situazione del Monterrey non è delle più semplici: nella Concacaf Champions Cup, il Rayados è stato eliminato dai canadesi del Vancouver Whitecaps e ora è concentrato sulla lotta per il titolo nella Liga messicana. La squadra ha avuto enormi alti e bassi soprattutto nelle prestazioni della sua difesa, che è la decima più affidabile del torneo e nemmeno l'arrivo di Ramos ha migliorato il reparto, con Demichelis che adesso è a rischio in panchina.