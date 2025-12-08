Serie A
video suggerito
video suggerito

Neres brucia Koopmeiners, Hojlund perso in area da Kelly: la sintesi di Napoli-Juve è tutta qui

Neres brucia Koopmeiners e mette la palla in mezzo all’area per Hojlund, che viene perso completamente da Kelly e batte da pochi passi Di Gregorio: sono passati pochi minuti dall’inizio di Napoli-Juve ma questa resterà l’istantanea della serata del Maradona.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Vito Lamorte
19 CONDIVISIONI
Immagine

Neres brucia Koopmeiners e mette la palla in mezzo all'area per Hojlund, che viene perso completamente da Kelly e batte da pochi passi Di Gregorio: sono passati pochi minuti dall'inizio di Napoli-Juventus ma questa resterà l'immagine della serata dello stadio Maradona.

In quei pochi secondi è riassunto quasi un'intera partita e il modo in cui è stata preparata da Antonio Conte e Luciano Spalletti. 

La fotografia di Napoli-Juve nel primo gol di Hojlund

Il Napoli ha battuto la Juventus, conquistando il quinto successo consecutivo tra campionato e coppe, e si è preso la testa della classifica in solitaria. La sfida contro il suo passato non si presentava con i migliori auspici per Conte ma l'allenatore di Lecce è riuscito, ancora una volta, ad adattarsi a una situazione complicata per via delle tante assenze partendo dai nuovi capisaldi tattici è riuscito a dare scaccomatto alla Juve.

Leggi anche
Insigne a Cassano: "Il mancato rosso a Pjanic fu una cosa molto evidente. Non farmi andare oltre"

L’azione in cui Neres supera Koopmeiners e serve Hojlund per il gol dell’1-0 sintetizza perfettamente il divario visto al Maradona e mette in risalto anche il modo in cui è stata preparata la partita: Conte si affida alla velocità e alla tecnica di Neres per mettere in difficoltà la difesa bianconera, che dalla sua parte ha schierato Koopmeiners nei ‘tre' davanti a Di Gregorio con Cabal laterale. Una scelta che fin da subito è parsa coraggiosa e nel prosieguo del match si è visto come il brasiliano sia sempre riuscito a mettere in difficoltà i diretti avversari.

Immagine

Neres è stata la vera spina nel fianco della Vecchia Signora, che ha chiuso la partita come il miglior calciatore per passaggi chiave (3) e dribbling riusciti (5). Già nelle ultima uscite l'ex calciatore di Ajax e Benfica era stato l'uomo più importante e decisivo dell'attacco azzurro e così è stato anche con la Juventus: dai suoi piedi sono nate entrambi i gol che hanno deciso la sfida.

La prima azione, però, è quella che sintetizza nel modo migliore la partita del Maradona: Neres brucia Koopmeiners e mette la palla in mezzo all'area per Hojlund, che viene perso completamente da Kelly e batte da pochi passi Di Gregorio. Napoli attivo e reattivo in ogni situazione, Juventus poco attenta e messa male nel difendere la porta.

Oltre al mismatch tra Neres e Koop, evidente a tutti; in questa azione viene fuori anche la leggerezza con cui Kelly tiene la posizione e marca in mezzo all'area: Hojlund con un movimento semplice (quasi banale) riesce a prendergli posizione e a segnare la rete del vantaggio.

Immagine

Che quella zona di campo potesse essere una delle più difficili da coprire era ampiamente prevedibile già alla vigilia ma il fatto che Spalletti abbia scelto comunque di puntare su Koopmeniners e non su un difensore ‘vero' fa capire come il piano partita fosse completamente diverso e che l'interpretazione della Juventus per larghi tratti sia stata sotto la sufficienza.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Napoli
Notizie
19 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Neres brucia Koop, Hojlund perso in area da Kelly: la sintesi di Napoli-Juve è tutta qui
L'esperimento Yildiz falso nove alla Juve bloccato dalla mossa del Napoli durante il primo tempo
Conte esalta il suo Napoli in conferenza: "Non abbiamo paura di niente e di nessuno"
Spalletti: "Juve scolastica, ci siamo impantanati. Il cambio di Yildiz? Openda è costato 50 milioni"
Il Napoli vince ancora la Juventus: doppietta di Hojlund, prima sconfitta per Spalletti
Folorunsho si scusa per i gravissimi insulti a Hermoso in Roma-Cagliari: cosa è successo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views