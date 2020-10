Il secondo giro di tamponi effettuato dopo Napoli-Genoa in casa azzurra ha evidenziato la positività al Covid di Piotr Zielinski e di un collaboratore del club. Nelle prossime ore, previsti nuovi test per approfondire ulteriormente la situazione legata ai contagi e capire se la squadra di Gattuso potrà partire o meno verso Torino dove domenica sera è in programma il big match contro la Juventus. A fare il punto della situazione ci ha pensato il professore di patologia clinica dell'Università di Napoli Federico II di Napoli Giuseppe Portella.

Il professore intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato dei risultati dei nuovi tamponi a cui si sono sottoposti giocatori e addetti ai lavori del Napoli: "Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. È capitato con 4-5 tamponi di quelli effettuati al gruppo-squadra del Napoli, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci siano altri inconvenienti tecnici. Nei vari focolai c'è un primo positivo e poi gli altri. Nel calcio accade la stessa cosa. Abbiamo un gruppo ristretto in cui una positività è improbabile che resti isolata".

Secondo il professor Portella dunque la possibilità che il caso Zielinski resti isolato è improbabile. D'altronde l'esempio di quanto accaduto in casa Genoa, dove si è raggiunta quota 19 positivi tra giocatori e staff, parla chiaro: "L'abbiamo visto col Genoa e credo che accadrà anche in altri casi. Facciamo gli scongiuri per il Napoli. Il fattore preoccupazione non è il solo Zielinski, che sarà isolato. Il fattore preoccupazione riguardava il fatto che sono stati tutti a contatto con una serie di infetti. Ma questi sono i protocolli, quindi gli allenamenti sono andati avanti. La probabilità che ci saranno altri infetti nel gruppo-squadra è abbastanza elevata".