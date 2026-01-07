Napoli-Verona, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Napoli-Verona apre alle 18:30 la giornata odierna delle gare del 19° turno infrasettimanale di Serie A. Partita in diretta esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming.

Napoli-Verona apre il tabellone delle partite di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026 con la sfida al Maradona fissata per le 18:30, valida per la 19a giornata di campionato di Serie A. Diretta in esclusiva in TV e in streaming su DAZN.

Turno infrasettimanale, per l'Epifania, che continua dopo le gare di ieri anche oggi con altri 4 incontri. Tra cui spicca l'impegno casalingo dei campioni d'Italia contro il Verona. Una gara che sulla carta potrebbe permettere al Napoli di Conte di proseguire la lunga marcia nel tentativo di difendere al meglio il tricolore puntato al petto. Al netto di eventuali sorprese, anche di fronte a diversi infortuni, il divario tecnico-tattico con gli scaligeri appare evidente. Il Verona al momento è reduce d due sconfitte consecutive ed è ancorato all'ultimo posto insieme a Pisa e Fiorentina, malgrado debba però giocare una gara in più.

Partita: Napoli-Verona

Orario: 18:45

Data: mercoledì 7 gennaio 2026

Dove: Stadio Maradona (Napoli)

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 19a giornata di Serie A

Come vedere Napoli-Verona in TV: la diretta della partita

Napoli-Verona si gioca oggi nel turno infrasettimanale dell'Epifania valido per la 19a giornata di campionato. La partita è una esclusiva di DAZN che la trasmetterà per i soli abbonati. Per vederla in Tv è necessaria una Smart Television collegata a internet: via cavo, wireless (Chromecast o Direfox) o tramite console da gioco (Xbox o PlayStation).

Napoli-Verona, la diretta in streaming: l'orario

Napoli-Verona al Maradona si gioca alle 18:30 e la si potrà vedere anche in diretta streaming. Per farlo, i soli abbonati DAZN possono utilizzare l'applicazione dedicata per i mobile oppure collegarsi al portale ufficiale dazn.it da pc

Napoli-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Napoli non potrà contare sul trascinatore della Supercoppa e degli ultimi mesi, perché David Neres è uscito infortunato dal campo contro la Lazio. In infermeria, dove si è prolungata anche l'attesa di Romelu Lukaku, che non potrà essere in campo ancora per qualche settimana. Per il resto, Conte non dovrebbe optare per rivoluzioni importanti in vista del Verona. Mister Zanetti ha a disposizione l'intera squadra dove manca Suslov, lungodegente per la rottura del crociato.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund. All. Conte

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Gagliardini, Serdar, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.