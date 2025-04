Napoli-Torino, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Napoli–Torino è il posticipo della 34ª giornata di campionato che è stata rimodellata dalla Lega Serie A in occasione del lutto nazionale per la morte e i funerali di Papa Francesco che si svolgeranno sabato 26 aprile. La partita del Maradona è in programma alle 20:45: sarà trasmessa in diretta tv, in streaming e in esclusiva su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Gli azzurri andranno in campo conoscendo già il risultato di Inter-Roma fissata per le 15 dopo le polemiche e lo scontro sulla data del match che i nerazzurri avrebbero voluto differire al 21 maggio. Avranno addosso tutta la pressione e l'attesa di un incontro che scandisce la sfida a distanza per lo scudetto: proveranno a neutralizzarla forti del sostegno di uno stadio che si annuncia ancora una volta gremito e pronto a esibire un'altra coreografia suggestiva dopo "Anema e Core". All'andata finì 0-1 per la formazione di Conte, trascinato dall'ex Manchester United, McTominay, che a Napoli s'è rigenerato (9 gol, 4 assist in 29 presenze). La sconfitta della squadra di Inzaghi a Bologna e il successo dei partenopei a Monza nell'ultimo turno hanno rimesso tutti in discussione in vetta alla classifica: quota 71 può essere un trampolino di lancio verso il tricolore oppure – in base anche agli impegni in calendario – strada tortuosa che porta allo spareggio da disputare in gara unica.

Partita: Napoli-Torino

Dove: stadio Maradona, Napoli

Quando: domenica 27 aprile

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, DAZN 1

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 34ª giornata di campionato

Dove vedere Napoli-Torino in diretta tv: l'orario

Napoli-Torino si gioca alle 20:45, è il match che chiude il 34° turno. La partita sarà visibile in esclusiva (solo per abbonati) su DAZN, gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno vederla sul canale 214 della piattaforma satellitare. Per assistere all'incontro si potrà scaricare l'app e utilizzare su una smart tv compatibile, oppure usufruire di dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Napoli-Torino, dove vederla in diretta streaming

Anche la diretta streaming di Napoli-Inter sarà in esclusiva su DAZN, non c'è alcuna possibilità di vederla anche attraverso Sky Go. La si potrà vedere collegandosi alla piattaforma tramite app oppure collegandosi direttamente al sito.

Napoli-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il cambio di modulo da parte del Napoli è una variabile legata all'emergenza infortuni, ecco perché la carta Raspadori (schierato accanto a Lukaku) può tornare ancora una volta utile dopo lo stop di Neres. In difesa, toccherà di nuovo a Olivera a giocare centrale considerato che per Juan Jesus la stagione è finita e Buongiorno non è del tutto guarito. Tra le fila del Torino c'è un ex speciale: Elmas, che ha vinto lo scudetto due stagioni fa in azzurro.

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku.Allenatore: Conte.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci, Linetty; Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.