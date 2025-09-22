Serie A
Napoli-Pisa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Il Napoli sfida il Pisa nel Monday Night della 4a giornata della Serie A 2025-2026: fischio d’inizio alle ore 20:45, con diretta su DAZN e Sky sia in TV che in streaming. Le formazioni di Conte e Gilardino.
A cura di Vito Lamorte
Il Napoli torna in campo per la 4a giornata della Serie A 2025-2026 e ospita allo stadio Maradona il Pisa: i campioni d'Italia in carica di Antonio Conte sfidano i toscani di Alberto Gilardino oggi, con fischio d'inizio alle ore 20:45 e diretta su DAZN e Sky sia in TV che in streaming.

Dopo la sconfitta all'esordio in Champions League contro il Manchester City, il Napoli si rituffa nel campionato con l'obiettivo di riscattarsi e di dare continuità alle tre vittorie consecutive arrivate in Serie A nelle prime tre uscite: il ko rimediato in Inghilterra deve rimanere solo un episodio e Conte vuole subito ripartire per restare in testa alla classifica. Dall'altra parte c'è il neopromosso Pisa, che negli ultimi giorni di mercato ha ingaggiato un grande ex come Raul Albiol, reduce da due sconfitte consecutive in casa contro Roma e Udinese: la squadra di Gilardino è ostica e organizzata, ma ha mostrato qualche difficoltà nel reparto offensivo.

  • Partita: Napoli-Pisa
  • Orario: 20:45
  • Dove: stadio Diego Armando Maradona, Napoli
  • Quando: lunedì 22 settembre 2025
  • Diretta TV: DAZN, Sky
  • Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now
  • Competizione: 4a giornata di Serie A

Dove vedere Napoli-Pisa in diretta TV

Napoli-Pisa, il Monday Night della 4ª giornata di Serie A, si disputerà lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20:45 e verrà trasmessa in diretta  da DAZN e da Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in TV anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Napoli-Pisa, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra il Napoli di Conte e il Pisa di Gilardino sarà disponibile anche in formato live streaming su DAZN, Sky-Go e Now sull'app dedicata o collegandosi direttamente al portale. La partita si potrà vedere sia da PC che su dispositivi mobile.

Napoli-Pisa, le formazioni della partita della 4a giornata

Conte sceglie Juan Jesus in mezzo alla difesa con Beukema. In mezzo al campo confermati Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Gilardino punta su Moreo e Tramonia supporto di Meister per mettere in difficoltà la retroguardia azzurra.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.

Serie A
Napoli
Serie A
