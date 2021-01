Alla fine Milik lascerà Napoli ma non per continuare a giocare in Italia, bensì Oltralpe in Ligue 1 tra le fila dell'Olympique Marsiglia. E' stata trovata anche l'ultima intesa, quella economica tra i due club con un punto di incontro fondamentale per il futuro immediato dell'attaccante polacco e del Napoli che così si libera di un giocatore oramai messo da tempo fuori rosa. No Juve, Inter, Roma e Milan: le avversarie in campionato restano a bocca asciutta. Milik andrà all'estero e il Napoli riuscirà ad avere i soldi tanto richiesti.

Per concludere l'affare, oramai in dirittura, si parla di 8 milioni di euro in contanti e poi 3.5 milioni in bonus. Il Napoli ha alzato al massimo le proprie pretese senza però farsi sfuggire l'occasione giusta per piazzare Milik dopo cinque mesi di tribuna ed evitare di avere fino a fine stagione un giocatore oramai fuori rosa e che avrebbe rischiato di portare il Napoli a non racimolare alcun euro perché in scadenza di contratto a giugno 2021 . Dunque, la telenovela si conclude anche con il gradimento del giocatore che avrebbe concluso la trattativa personale sull'ingaggio da percepire a Marsiglia.

Il centravanti polacco, che sarebbe andato in scadenza a giugno ed era stato associato nelle settimane precedenti anche a Juventus e Inter, ma alla fine il Napoli non ne ha voluto sapere. Milik verrà acquistato per 8 milioni di euro più 3,5 milioni di bonus legati al rendimento. I club stanno finalizzando l’accordo ma si parla di un sì definitivo che potrebbe arrivare nelle prossime ore con l’attaccante che è in attesa del via per raggiungere la Francia.

Milik quest'anno non ha mai visto il campo dopo le tensioni della scorsa estate dove era rimasto al centro di lunghe trattative. Ma con la maglia del Napoli, malgrado i tanti infortuni che ne hanno costellato la presenza in Serie A, ha giocato 122 volte tra campionato e coppe, segnando 48 e fornendo 5 assist