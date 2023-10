Napoli-Milan, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni della partita Il Napoli ospita il Milan questa sera al Maradona nel posticipo della 10ª Giornata di Serie A: partita cruciale per la classifica delle due formazioni e della Serie A. Si gioca oggi alle 20:45, diretta TV e streaming su Dazn. Anguissa in dubbio, Raspadori in vantaggio su Simeone. Pioli si affida al tridente Pulisic-Giroud-Leao.

Big match stasera al Maradona dove il Napoli ospita il Milan nel posticipo della 10ª giornata della Serie A: partita fondamentale per la classifica con i partenopei reduci da due successi consecutivi ma in cerca di continuità e i rossoneri che, dopo il ko interno con la Juve, non vogliono allontanarsi dall'Inter capolista. Napoli-Milan si gioca oggi, domenica 29 ottobre, alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

Il Napoli campione d'Italia è quarto in classifica, con 17 punti (insieme alla Fiorentina) e in cerca di continuità: convincenti le ultime due prestazioni contro Verona (3-1 degli azzurri) e Union Berlino (1-0 grazie a Raspadori). 21 i punti del Milan che ha perso il primo posto in classifica dopo il ko con la Juventus: rossoneri a -1 dall'Inter e con un solo punto di vantaggio sulla Juventus. E dopo la debacle di coppa contro il PSG, la formazione di Pioli cerca il riscatto in uno stadio dove il Milan non perde da cinque anni: rossoneri hanno ottenuto tre successi nelle ultime tre trasferte contro i partenopei in Serie A, l'ultima vittoria per 4-0 lo scorso 2 aprile. Segui la cronaca di Napoli-Milan su Fanpage.it.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan: Garcia, senza Osimhen, ha un solo dubbio ed è Anguissa: il centrocampista ha recuperato e potrebbe giocare dall'inizio. Conferme per Natan e Raspadori, preferito a Simeone. Il Milan rispetto alla Juve ritrova Maignan e Theo Hernandez e in avanti si affida al solito tridente.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV su Sky o Dazn

Tutti i posticipi della domenica sono in esclusiva su DAZN. Questo non fa eccezione. Per vedere Napoli-Milan servirà un abbonamento a DAZN e per seguirla in TV un dispositivo come Fire Stick Tv o Chroomecast, una consolle di gioco o una Smart TV.

Napoli-Milan, dove vederla in streaming

Esclusiva DAZN anche per lo streaming, visibile tramite smartphone, tablet o pc. Telecronaca di Testoni e Parolo.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Milan

Raspadori nel tridente. Anguissa o Cajuste a metà campo, poi i titolarissimi per Garcia. Pioli non recupera Loftus-Cheek e non ha lo squalificato Thiaw. In avanti non ha alternative a Giroud, Leao e Pulisic.

Napoli-Milan di Serie A: precedenti, statistiche e cronaca

Il Napoli è rimasto imbattuto in sei delle ultime nove gare di campionato contro il Milan (3V, 3N), perdendo tuttavia la sfida più recente (0-4 lo scorso 2 aprile); l’ultima volta in cui è stato sconfitto in due incontri di fila contro i rossoneri in Serie A risale a febbraio 2011, con Walter Mazzarri in panchina.

Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro il Napoli e nella sua storia non ha mai registrato più successi consecutivi sul campo dei partenopei nella massima serie.

Il Napoli ha vinto in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato il Milan con meno punti in classifica a inizio giornata (17 rispetto ai 21 dei rossoneri nel torneo in corso), la più recente risale al 19 dicembre 2021, un 1-0 firmato da Elif Elmas; completa questo parziale un successo per la formazione lombarda il 22 novembre 2020 (3-1).

Nonostante il ko contro la Juventus nell’ultimo turno, il Milan ha vinto sette delle prime nove gare di questo campionato e potrebbe ottenere almeno otto successi nelle prime 10 in una singola stagione di Serie A per la terza volta negli ultimi quattro massimi tornei, tante volte quante era successo nei 63 precedenti.

Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite casalinghe in Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 23 gare in casa; inoltre, dopo il ko contro la Fiorentina, i partenopei potrebbero registrare due sconfitte interne di fila nella competizione per la prima volta da dicembre 2021 (una serie di tre, contro Atalanta, Empoli e Spezia in quell’occasione).