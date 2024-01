Napoli in crisi, De Laurentiis chiama Mazzarri e i calciatori nello spogliatoio: cosa gli ha detto Subito dopo la sconfitta del Napoli a Torino il presidente Aurelio De Laurentiis, in Spagna per lavoro, ha telefonato a Mazzarri e ha poi parlato in video conferenza ai calciatori che erano ancora nello spogliatoio: le decisioni prese dal patron del club per uscire dalla crisi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La crisi del Napoli campione d'Italia in carica non si arresta. Anzi. A Torino arriva il tracollo con una netta sconfitta per 3-0 che relega la formazione partenopea al nono posto in classifica a meno venti punti dall'Inter capolista quando si è arrivati esattamente a metà campionato.

La decisione di dare una scossa all'ambiente richiamando in panchina Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia è evidente non abbia dato i frutti sperati. Anzi. Il rendimento con il tecnico livornese al timone è nettamente peggiore di quello, già non brillante, avuto sotto la guida del francese nella prima parte di stagione. E la gara di Torino contro i granata ha confermato le difficoltà di un gruppo che appare allo sbando.

Evidente dunque che serva una nuova scossa per tentare di cambiare il trend di un'annata che, fatto salvo il passaggio del turno in Champions League, è fin qui da dimenticare per la compagine che gioca con lo scudetto sul petto. Ed è proprio per questo che il patron Aurelio De Laurentiis, nonostante si trovava in Spagna per impegni di lavoro, al triplice fischio ha voluto parlare prima al suo allenatore (che al termine della partita si è intrattenuto ulteriori 45 minuti nel gabbiotto dello stadio in cui si trovava a causa della squalifica da scontare parlando al telefono con il numero uno del club campano) e poi con tutta la squadra.

Già, perché dopo la telefonata a Mazzarri (confermato dalla società attraverso le parole del ds Meluso mentre l'ipotesi dimissioni, circolata a lungo nel post-partita, è stata smentita dallo stesso allenatore di San Vincenzo) De Laurentiis ha parlato in video chiamata ai calciatori che erano ancora nello spogliatoio dello Stadio Grande Torino. Il presidente ha sottolineato la necessità di un immediato cambio di rotta soffermandosi sulle diverse criticità che, al momento, influiscono negativamente sul rendimento della squadra. Nello spogliatoio hanno poi preso la parola alcuni senatori (in particolare il capitano Giovanni Di Lorenzo) che hanno offerto il punto di vista su questo momento di crisi. E infine si sarebbe presa una decisione comune per cercare di dare una svolta: andare in ritiro a Pozzuoli dopo l'allenamento odierno a Castel Vortuno.