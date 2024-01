Napoli contestato dai tifosi a Torino, parla solo Meluso: “Domani prenderemo delle decisioni” Dopo la sconfitta contro il Torino il Napoli va verso il ritiro punitivo. La società fa parlare solo Meluso che chiede scusa per la situazione e conferma Mazzarri in panchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Si respira aria di contestazione a Torino tra i circa duemila tifosi del Napoli, delusi da una delle prestazioni più brutte offerte in questa stagione. Il 3-0 dei Granata è stata la mazzata finale sulla squadra di Walter Mazzarri, travolta dagli avversari in un pomeriggio nero che segna il punto più basso della sua gestione.

E la voce degli azzurri si è fatta sentire subito, forte e chiara: la squadra che ha vinto lo Scudetto dopo 33 anni non esiste più e anche i tifosi lo hanno capito. Prima ancora della fine della partita è iniziato il tumulto, con cori pesanti di contestazione e fumogeni lanciati in campo quando la partita era ancora in corso.

Il grido di battaglia è stato chiaro. Tra i tanti "Vergognatevi", "Avete rotto il c***o" e "Vogliamo più rispetto", il pensiero dei sostenitori azzurri va tutto alla dignità della squadra, tramortita da una serie di sfortunati eventi che hanno segnato indelebilmente la stagione. Il nono posto in classifica è lo specchio perfetto della situazione dei partenopei.

La reazione della società potrebbe essere altrettanto dura, perché all'orizzonte si prospetta un ritiro punitivo: è l'unica soluzione prevista per far fronte a questo momento di grande crisi, anche se il traghettatore Mazzarri non è stato messo in discussione dalla società.

A tutta la società poi è stato imposto il silenzio stampa, fatta eccezione per il direttore sportivo Meluso che è l'unico a potersi presentare ai microfoni per spiegare cosa è successo negli ultimi 90′. Gli altri invece, tra giocatori e staff, sono chiusi in un silenzio pieno di domande: cosa succederà adesso?

Il dirigente a DAZN ha chiesto scusa per la bruttissima partita, confermando Mazzarri in panchina e aprendo alla possibilità di un ritiro: "Domani ci ritroviamo al centro sportivo, poi prenderemo delle decisioni. L'allenatore gode della massima fiducia da parte mia, della società e della squadra. Nessuna riflessione in merito".

La presenza di Antonio Conte allo stadio ha fatto scattare più di qualche pensiero in tutti i tifosi che sperano nell'inevitabile cambio di rotta con l'arrivo di un allenatore definitivo in panchina. Ma intanto, tra il fumo dei fumogeni e la rabbia della contestazione, per portare la barca in porto e puntare almeno all'Europa League il Napoli chiuderà i battenti con un ritiro punitivo che potrebbe ribaltare tutta la situazione.