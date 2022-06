Napoli in ansia per l’infortunio ad Olivera: urla di dolore, è uscito piangendo Mathias Olivera nell’amichevole Uruguay-Panama è uscito dal campo in lacrime a causa di un infortunio al ginocchio. Tremano l’Uruguay e soprattutto il Napoli, che lo ha acquistato dal Getafe.

Il neoacquisto del Napoli Mathis Olivera ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro durante l'amichevole tra l'Uruguay e Panama. Il difensore ha chiesto il cambio ed è uscito tra le lacrime. Il calciatore è stato sostituito da Vina, e ora c'è molta apprensione, sia il Napoli che l'Uruguay non vogliono perderlo per tanto tempo.

L'Uruguay in questo mese di giugno ha disputato alcune amichevoli. Il c.t. Diego Alonso ha mantenuto l'imbattibilità, oggi ha sfidato il Panama, che è stato sconfitto per 3-0, doppietta del ‘Matador' Cavani. Ma la partita è stata segnata dal brutto infortunio di Mathias Olivera, giovane esterno sinistro difensivo che proprio un paio di settimane fa è stato acquistato dal Napoli, che lo ha prelevato dagli spagnoli del Getafe. Al 35′ del primo tempo Olivera si è infortunato al ginocchio, dopo un contrasto con un calciatore avversario.

Olivera ha capito subito che il problema era serio. Lo staff medico della ‘Celeste' e i compagni di squadra si sono avvicinati a lui, avendo capito tutti la portata dell'infortunio. Il calciatore un paio di minuti dopo ha abbandonato il campo, sostituito dal difensore della Roma Vina. Olivera aveva ricevuto il pallone da Coates e mentre stava a sua volta servendo un compagno di squadra ha subito un colpo in un contrasto ed è finito a terra infortunato.

Il terzino è uscito dal campo in lacrime tra gli applausi del pubblico. Ora bisogna capire qual è l'entità del problema al ginocchio, già nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali. Trema il Napoli, ma trema anche l'Uruguay che da quando ha come c.t. Alonso ha Olivera tra i titolari inamovibili. La Celeste si è qualificata per i Mondiali e tra cinque mesi sarà in Qatar, mentre tra due mesi circa inizierà la Serie A e Spalletti e il Napoli vogliono avere a disposizione questo calciatore che è stato prelevato dal Getafe.