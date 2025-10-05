Serie A
Napoli-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Si gioca Napoli-Genoa oggi domenica 5 ottobre, la partita in programma alle 18:00 in diretta esclusiva su DAZN. Valida per il 6° turno di Serie A, le scelte di Conte e Vieira.
A cura di Alessio Pediglieri
La sfida Napoli-Genoa di oggi, domenica 5 ottobre si disputa al Maradona per un match valido per il 6° turno di Serie A. Il tutto in diretta a partire dalle 18:00 in esclusiva su DAZN.

Per il Napoli di Conte questa partita rappresenta un’occasione per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, sfruttando al meglio il fattore casa e mantenere la vetta oggi condivisa con Roma e Milan. Il Genoa invece arriva all’impegno con un ruolo diverso, per raggiungere la salvezza il prima possibile. Al momento i rossoblù di Viera finora hanno raccolto 2 punti in questo avvio di campionato ed sono in 18ª posizione in classifica.

  • Partita: Napoli-Genoa
  • Orario: 18:00
  • Dove: Stadio Maradona (Napoli)
  • Quando: domenica 5 ottobre 2025
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta streaming: DAZN, SkyGo
  • Competizione: 6° turno Serie A

Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV: il canale a pagamento

Napoli-Genoa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN in TV. Per chi ha l’abbonamento si potrà seguire la partita tramite Smart TV, collegata adeguatamente ad una connessione internet.

Napoli-Genoa, dove vederla in diretta streaming: l'orario del match

La partita tra Napoli e Genoa sarà visibile anche indiretta streaming su smartphone, tablet o PC. Se si è abbonati anche a Sky e attivato l’integrazione con DAZN, si può vedere sul canale DAZN 1 (214) nel decoder SkyQ.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

Ancora assente Lukaku: Conte presenta in attacco Hojlund, favorito su Lucca, per un 4-1-4-1 in cui a centrocampo ci sarà regolarmente De Buyrne. Vieira non avrà a disposizione Messias e Stanciu.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Anguissa, Politano, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; V.Carboni, Thorsby, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira.

